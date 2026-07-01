Η Μόνικα Μπάρμπαρο στο prequel του «Ocean’s Eleven»

Συνεχίζεται η ενίσχυση του καστ για το επερχόμενο prequel του «Ocean's Eleven» σε σκηνοθεσία Μπράντλεϊ Κούπερ. Σύμφωνα με το Deadline, η Μόνικα Μπάρμπαρο είναι το νέο μέλος που προστίθεται στο πλευρό των Κούπερ, Μάργκοτ Ρόμπι και Βάγκνερ Μόουρα.

Η ταινία που φέρει τον τίτλο «Oceans», έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Ιουνίου 2027 ενώ βρίσκεται σε τροχιά έναρξης γυρισμάτων, έχοντας εξασφαλίσει πίσω από την κάμερα, τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας, Λίνους Σάντγκρεν.

Αποτελεί το τέταρτο σκηνοθετικό εγχείρημα του δώδεκα φορές υποψήφιου για Όσκαρ Κούπερ, μετά τα «A Star Is Born», «Maestro» και «Is This Thing On?».

Ο σταρ ανέλαβε επίσης το σενάριο βασισμένο στους αυθεντικούς χαρακτήρες των Τζορτζ Κλέιτον Τζόνσον (George Clayton Johnson) και Τζακ Γκόλντεν Ράσελ (Jack Golden Russell), ενώ τα προηγούμενα προσχέδια είχαν την υπογραφή της Κάρι Σόλομον (Carrie Solomon). Επιπλέον θα συμμετέχει και στην παραγωγή της ταινίας, σε συνεργασία με την εταιρεία LuckyChap της Ρόμπι.

Την ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Τζόσι ΜακΝαμάρα (Josey McNamara), Μπρόντι Πέιν (Bronte Payne) και Τζέι Ρόουτς (Jay Roach).

Η Μπάρμπαρο ολοκλήρωσε πρόσφατα μια σειρά sold-out εμφανίσεων της παράστασης «Les Liaisons Dangereuses» στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου, δίπλα στους Λέσλι Μάνβιλ (Lesley Manville) και Έινταν Τέρνερ (Aidan Turner).

Στη συνέχεια θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) στο «One Night Only» της Universal, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 7 Αυγούστου.

Στα επόμενα βήματά της περιλαμβάνεται ο ρόλος της ως Mira Murati, στο νέο φιλμ του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino) «Artificial», το οποίο πρόσφατα αποκτήθηκε από τη Neon.

Η ηθοποιός απέσπασε τις πρώτες της υποψηφιότητες για Όσκαρ και Βραβείο SAG το 2025 ενσαρκώνοντας την εμβληματική φολκ τραγουδίστρια Τζόαν Μπαέζ (Joan Baez), δίπλα στον Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet), στη βιογραφική ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold), «A Complete Unknown» από την Searchlight. Το 2022, κέρδισε την αναγνώριση των κριτικών για τον ρόλο της στο «Top Gun: Maverick» στο πλευρό των Τομ Κρουζ (Tom Cruise) και Μάιλς Τέλερ (Miles Teller), το οποίο απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Πηγή: skai.gr

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