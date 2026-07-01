Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Κοτσόλη ο Δημήτρης Γκούμας

Δεξί χέρι του Στέφανου Κοτσόλη αναλαμβάνει ο Δημήτρης Γκούμας στον Παναθηναϊκό. Νέο μέλος στο αγωνιστικό τμήμα του «τριφυλλιού», το οποίο θα συμβάλλει στον συντονισμό της διαδικασίας scouting, στην υποστήριξη του σχεδιασμού και στη συνολική λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, σε στενή συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή και το προπονητικό επιτελείο. Ο Δημήτρης Γκούμας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από μία δεκαετία.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία από το βιογραφικό του:

Ο Δημήτρης Γκούμας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό μετά από μία δεκαετία πορείας σε κορυφαία ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα και οργανισμούς του διεθνούς ποδοσφαίρου, φέρνοντας μαζί του πολύτιμη εμπειρία, σύγχρονη τεχνογνωσία και διεθνείς παραστάσεις.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια εργάστηκε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκε σε ρόλους που αφορούν την προπονητική, την ανάλυση ποδοσφαίρου, την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών και την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του αποτέλεσε μέλος του Aspire Academy, ενός από τους κορυφαίους οργανισμούς ανάπτυξης ταλέντων και ποδοσφαιρικής καινοτομίας παγκοσμίως, ενώ συμμετείχε στο τεχνικό επιτελείο της Ολυμπιακής Ομάδας του Κατάρ. Παράλληλα, συνεργάστηκε με συλλόγους του εξωτερικού όπως η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Ρίο Άβε, ενώ σημαντικό σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Άγιαξ, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Για τέσσερα χρόνια υπήρξε επίσης μέλος του τεχνικού επιτελείου της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών.

Κάτοχος διπλώματος UEFA A, είναι απόφοιτος του Cardiff Metropolitan University στον τομέα του Sport and Physical Education με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο και την ανάλυση απόδοσης, ενώ συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Performance Analysis.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Δημήτρης Γκούμας θα συμβάλλει στον συντονισμό της διαδικασίας scouting,στην υποστήριξη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού και στη συνολική καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, σε στενή συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή και το προπονητικό επιτελείο.

Η ένταξη του Δημήτρη Γκούμα στον οργανισμό εντάσσεται στη στρατηγική του Παναθηναϊκού για τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος με ανθρώπους που διαθέτουν διεθνείς παραστάσεις, σύγχρονη ποδοσφαιρική αντίληψη και εμπειρία από απαιτητικά περιβάλλοντα υψηλού επιπέδου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ποδοσφαιρικής λειτουργίας του συλλόγου και την υποστήριξη του συνολικού αγωνιστικού του σχεδιασμού.

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