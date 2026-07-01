Αισθητή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για την πορεία των τιμών τον Ιούνιο. Ο πληθωρισμός υποχώρησε τον προηγούμενο μήνα στο 3,9%, από 4,9% τον Μάιο, καταγράφοντας σημαντική μηνιαία υποχώρηση. Ωστόσο, η χώρα μας εξακολουθεί να κινείται αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,8%, γεγονός που κρατά την Ελλάδα μεταξύ των οικονομιών με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις.

Η υποχώρηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα ακολουθεί τη γενικότερη τάση επιβράδυνσης που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ, κυρίως λόγω της ηπιότερης επίδρασης από την ενέργεια. Παρά την αποκλιμάκωση, όμως, η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σημαντική, δείχνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές δεν έχουν ακόμη εκτονωθεί στον ίδιο βαθμό με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό από την Ελλάδα κατέγραψαν μόνο η Λιθουανία, με 5,5%, η Βουλγαρία, με 5,3%, η Κροατία, με 4,2%, και η Κύπρος, με 4%. Η Ελλάδα ακολούθησε με 3,9%, παραμένοντας στην πρώτη πεντάδα των χωρών του μπλοκ με τις εντονότερες αυξήσεις τιμών.

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,8% από 3,2% τον Μάιο, χαμηλότερα και από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, που ανέμεναν περιορισμό στο 3%. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα σταδιακής αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων, αν και η πορεία παραμένει άνιση μεταξύ των κρατών-μελών.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στον δομικό πληθωρισμό, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Στην Ευρωζώνη, ο δομικός δείκτης επιβραδύνθηκε στο 2,4% από 2,6% τον Μάιο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ότι θα παραμείνει αμετάβλητος.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η ενέργεια συνέχισε να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στον γενικό πληθωρισμό, αν και με χαμηλότερο ρυθμό αύξησης. Οι τιμές της ενέργειας εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 8,7% τον Ιούνιο, με ηπιότερο όμως ρυθμό από το 10,8% του Μαΐου.

Ηπιότερες αυξήσεις καταγράφηκαν και στις υπηρεσίες, όπου ο ρυθμός ανόδου των τιμών περιορίστηκε στο 3,2% από 3,5%. Στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά προϊόντα, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,6% από 1,9%, ενώ οι τιμές στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά αυξήθηκαν με ρυθμό 0,9%, αμετάβλητο σε σύγκριση με τον Μάιο.

Τα στοιχεία του Ιουνίου δείχνουν ότι η πίεση στις τιμές αρχίζει να αποκλιμακώνεται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. Για την ελληνική οικονομία, ωστόσο, το βασικό ζητούμενο παραμένει η ταχύτερη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε αισθητά, αλλά η ακρίβεια συνεχίζει να επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

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