Η μητέρα του τελευταίου ομήρου στη Γάζα λέει ότι το Ισραήλ δεν θα γιατρευτεί έως ότου ο ίδιος ή τα λείψανά του επιστρέψουν πίσω και ότι η επόμενη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να προχωρήσει μέχρι την επιστροφή του.

Ο αστυνομικός Ραν Γκβίλι ήταν ένας από 251 ομήρους που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στην επίθεσή της στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ισραηλινές αρχές λένε πως πιστεύουν ότι ο ίδιος είναι νεκρός αλλά η σορός του δεν έχει ανακτηθεί και η οικογένειά του διατηρεί μια αμυδρή ελπίδα ότι συνεχίζει να είναι ζωντανός.

«Είμαστε στην τελική ευθεία και πρέπει να είμαστε δυνατοί, για τον Ράνι, για εμάς, και για το Ισραήλ. Χωρίς τον Ράνι, η χώρα μας δεν μπορεί να γιατρευτεί», δήλωσε η μητέρα του Ταλίκ Γκβίλι στο Reuters.

Φωτογραφίες του Ραν Γκβίλι, τον οποίο η οικογένειά και οι φίλοι του φωνάζουν Ράνι, γεμίζουν τους δρόμους της πόλης Μεϊτάρ, της γενέτειράς του στο νότιο Ισραήλ.

Όταν έγινε η επίθεση της Χαμάς, εκείνος ήταν σε αναρρωτική άδεια στο σπίτι λόγω σπασμένης κλείδας. Γρήγορα φόρεσε τη στολή του και ρίχτηκε στη μάχη κατά των ενόπλων της Χαμάς γύρω από το κιμπούτς Αλουμίμ κοντά στη Γάζα.

Ο Γκβίλι, που ήταν 24 ετών τότε, τραυματίστηκε σοβαρά και οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι δεν επιβίωσε για πολύ μετά τη μεταφορά του στη Γάζα, δήλωσε η μητέρα του.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της οποίας η βίας έχει αποκλιμακωθεί αλλά δεν έχει σταματήσει τελείως στη Γάζα ύστερα από δύο χρόνια πολέμου που πυροδότησε η επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ συμφωνία για κατάπαυση πυρός περιελάμβανε δέσμευση της Χαμάς για απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων με αντάλλαγμα περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατουμένους και καταδικασθέντες φυλακισμένους που βρίσκονταν στο Ισραήλ και τις σορούς περίπου 360 Παλαιστινίων.

Τη στιγμή της συμφωνίας, στη Γάζα παρέμεναν 48 όμηροι, οι 28 εκ των οποίων θεωρούνταν νεκροί. Πλέον μόνο ο Γκβίλι βρίσκεται στη Γάζα.

Μόλις θα έχουν επιστραφεί όλοι οι όμηροι, η συμφωνία κατάπαυσης πυρός θα προχωρήσει στην επόμενη φάση της, και θα επικεντρωθεί σε θέματα όπως η μελλοντική διακυβέρνηση και η ανοικοδόμηση της Γάζας αν και κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Αλλά με μεγάλο μέρος της Γάζας να έχει μετατραπεί σε ερείπια από την εκστρατεία που εξαπέλυσε το Ισραήλ ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς --και στην οποία σκοτώθηκαν πάνω από 70.000 Παλαιστίνιοι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα-- ο εντοπισμός των λειψάνων του Γκβίλι παίρνει χρόνο.

Ερωτηθείσα για την πιθανότητα το Ισραήλ να προχωρήσει στις συνομιλίες για τη Γάζα πριν από την επιστροφή του Γκβίλι, η μητέρα του απάντησε: «Σε καμία περίπτωση. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί αυτό».

Τα δεινά των ομήρων οδήγησαν στη γέννηση ενός κινήματος αφιερωμένου στην επιστροφή τους. Αφίσες με τα πρόσωπά τους τοποθετήθηκαν σε αυτοκινητοδρόμους, στάσεις λεωφορείων, ουρανοξύστες, καταστήματα και σπίτια σε όλο το Ισραήλ και άνθρωποι συγκεντρώνονταν κάθε εβδομάδα στην πλατεία του Τελ Αβίβ που έγινε γνωστή ως Πλατεία Ομήρων ζητώντας την επιστροφή τους.

«Δεν είμαστε μόνοι», δήλωσε η Ταλίκ Γκβίλι, προσθέτοντας ότι νιώθει στήριξη και αλληλεγγύη από όλο το πολιτικό φάσμα.

Περιγράφει τον γιο της ως έναν δυνατό και ευγενικό άνθρωπο που πάντα φρόντιζε αυτούς που ήταν πιο αδύναμοι από εκείνον.

«Χαιρόμαστε που επέστρεψαν όλοι, εκτός από τον Ράνι. Έχουμε γίνει μια μεγάλη οικογένεια και έτσι κάθε όμηρος που επέστρεφε έφερνε ανακούφιση, ένα τελείωμα. Αλλά κάποιος έπρεπε να είναι τελευταίος. Φαίνεται πως αυτή ήταν η δική μας μοίρα», δήλωσε.

«Αλλά αυτό ήταν που εκείνος ήθελε, να είναι σίγουρος ότι πρώτα όλοι οι άλλοι είναι εντάξει».

