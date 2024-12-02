Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρές συνέπειες τους υπεύθυνους εάν οι όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας δεν απελευθερωθούν πριν από την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου.

«Οι υπεύθυνοι θα πληγούν σκληρότερα από οποιονδήποτε έχει πληγεί στη μακρά και ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», είπε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας επίθεσής τους στο Ισραήλ το 2023, οι μαχητές της Χαμάς αιχμαλώτισαν περισσότερους από 250 ανθρώπους, σύμφωνα με τις ισραηλινές καταγραφές, συμπεριλαμβανομένων διπλών ισραηλινοαμερικανών υπηκόων. Περίπου οι μισοί από τους 101 ξένους και ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται σε απομόνωση στη Γάζα πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Κι ενώ εντείνονται οι πιέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, η Χαμάς ανέφερε σήμερα ότι 33 όμηροι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14 μηνών πολέμου μεταξύ της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης και του Ισραήλ στον θύλακα, χωρίς να αποκαλύπτει τις εθνικότητές τους.

Η Χαμάς πρόσθεσε ότι άλλοι όμηροι αγνοούνται.

«Με τη συνέχιση του παράλογου πολέμου σας», αναφέρει σε μια ανακοίνωση προς το Ισραήλ, «θα μπορούσατε να χάσετε τους ομήρους σας για πάντα. Κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε προτού να είναι πλέον πολύ αργά».

Λίγο αργότερα, η Χαμάς δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο, όπως λέει, περιγράφει με λεπτομέρειες πότε και πώς σκοτώθηκαν οι όμηροι, επιρρίπτοντας ευθύνες στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την τύχη τους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το θέμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να εξαλειφθεί η Χαμάς και να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ.

