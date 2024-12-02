Τα τρία κράτη της Βαλτικής, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία, ασκούν πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κυρώσεις σε βάρος ορισμένων Γεωργιανών κυβερνητικών αξιωματούχων γιατί επέβλεψαν τη βίαιη αστυνομική καταστολή των διαδηλωτών στο Τιμπλίσι, δήλωσαν σήμερα διπλωμάτες της ΕΕ.

Η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία επέβαλαν από κοινού κυρώσεις σε βάρος 11 υψηλόβαθμων αξιωματούχων και επιθυμούν η ΕΕ να ακολουθήσει το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τους διπλωμάτες αυτούς.

Ανάμεσα στους αξιωματούχους σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι ο Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, ο υπουργός Εσωτερικών και οι αναπληρωτές του.

«Απαγόρευση εισόδου στη Λιθουανία λόγω της ευθύνης τους για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λάντσμπεργκις σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε αμέσως με αίτημα σχολιασμού.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, η οποία εδώ και καιρό είναι σε διαμάχη με την κυβέρνηση, έχει απευθύνει έκκληση στις ευρωπαϊκές χώρες να αντιμετωπίσουν αυτό που περιέγραψε ως απόπειρα της Ρωσίας να επιβάλει τον έλεγχο στη χώρα της.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται μπροστά από το κοινοβούλιο της Γεωργίας κάθε βράδυ, από την Πέμπτη. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει τη συγκέντρωση της Κυριακής.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Λιθουανίας και της Εσθονίας ανάρτησαν στην πλατφόρμα Χ παρόμοια λίστα με τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλουν τις κυρώσεις, στα οποία "έχει απαγορευτεί η είσοδος" στις αντίστοιχες χώρες λόγω της ευθύνης τους σε "παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Ο κατάλογος των ονομάτων αυτών περιλαμβάνει τον υπουργό Εσωτερικών της Γεωργίας Βάχτανγκ Γκομελαούρι, τους τέσσερις αναπληρωτές του και άλλους αξιωματούχος του υπουργείου αυτού, καθώς και τον πλουσιότερο άνθρωπο της Γεωργίας, τον Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, ο οποίος θεωρείται ευρύτατα ότι είναι αυτός που κινεί τα νήματα της εξουσίας χωρίς να κατέχει επίσημη θέση στην κυβέρνηση.

«Ο Ιβανισβίλι θεωρείται ότι είναι αυτός που σχεδιάζει την πολιτική της γεωργιανής κυβέρνησης και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος για την καταστολή των φιλοδυτικών πολιτών σε αυτή τη χώρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας.

Σύμφωνα με το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 150 διαδηλωτές συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύματος διαμαρτυρίας, ενώ η Ένωση των νέων δικηγόρων της Γεωργίας αυξάνει σε 200 τον αριθμό των συλλήψεων.

«Η καταστολή αυτών των διαδηλώσεων, οι εκατοντάδες άνθρωποι που συνελήφθησαν, ξυλοκοπήθηκαν... δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς συνέπειες», δήλωσε στο τοπικό δημόσιο δίκτυο η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας Μπάιμπα Μπράζε.

Η Γεωργία, πρώην σοβιετική δημοκρατία στον νότιο Καύκασο, βρίσκεται σε αναταραχή μετά τις βουλευτικές εκλογές της 26ης Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε το Γεωργιανό Όνειρο. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε ότι οι εκλογές αμαυρώθηκαν από παρατυπίες και πλέον μποϊκοτάρει το νέο κοινοβούλιο. Οι διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες άρχισαν μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει μέχρι το 2028 τις φιλοδοξίες της χώρας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Υποστηρίζουμε πλήρως τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του γεωργιανού λαού», δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο υφυπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Εγκίντιζους Μεϊλούνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

