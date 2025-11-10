Ο Τραμπ υποδέχεται τον νέο Σύρο πρόεδρο

Για πρώτη φορά, ο πρόεδρος Τραμπ θα καλωσορίσει σήμερα στο Λευκό Οίκο ένα πρώην μέλος της Αλ Κάιντα, έναν έως πρόσφατα χαρακτηρισμένο ως παγκόσμιο τρομοκράτη.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Πηγή: Deutsche Welle

Πρόκειται για έναν ηγέτη που μέσα σε ένα χρόνο από τότε που ανέλαβε την εξουσία της Συρίας ανατρέποντας τον πρόεδρο Άσαντ, με την προτροπή της Τουρκίας, εργάζεται ασταμάτητα για να τερματίσει την διεθνή απομόνωση της χώρας του και να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την ευημερία της αφήνοντας πίσω του την Ρωσία και το Ιράν και προσβλέποντας σε συνεργασία με στις ΗΠΑ, την Τουρκία, και τα κράτη του Κόλπου.Σήμερα ο 42χρονος Σύρος πρόεδρος Αχμέντ Αλ Σάρα πρώην Αλ Τζολάνι, θα γίνει δεκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος φαίνεται να προωθεί ένα σύμφωνο ασφαλείας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ ενώ η Συρία πρόκειται επίσης να ενταχθεί σε συνασπισμό κατά του ISIS υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Το πρακτορείο Reuters μάλιστα αναφέρει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν στρατιωτική δύναμη σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό.Ο πρόεδρος Τραμπ συμπαθεί τον Αλ Σάρα και θεωρεί ότι θα συνεργαστεί καλά μαζί του, άλλωστε οι ΗΠΑ μόλις την περασμένη εβδομάδα ήραν τις κυρώσεις εναντίον του για τρομοκρατία και την αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του Σύρου προέδρου.Και ο Φιντάν στις ΗΠΑΕίναι ενδιαφέρον ότι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μεταβαίνει επίσης σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείεςγια να προωθήσει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου 20 άρθρων για τη Γάζα που υπεγράφη από τις ΗΠΑ, την Τουρκία, το Κατάρ και την Αίγυπτο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Φιντάν θα συμμετάσχει σε συναντήσεις για περιφερειακά και διμερή ζητήματα στην Ουάσιγκτον.Στόχος είναι η σύνταξη ψηφίσματος που θα υιοθετηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης για την εκπαίδευση της παλαιστινιακής ασφάλειας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας και της απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Τουρκία θέλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη Γάζα σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της διεθνούς δύναμης.Στο περίπλοκο μωσαϊκό της Συρίας υπάρχουν και οι Κούρδοι της Συρίας που φοβούνται νέα προδοσία καθώς ο Αλ Σάραα ετοιμάζεται για συνάντηση με τον Τραμπ που θα υπογραμμίζει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον αλλά και θα εντείνει τις ανησυχίες των Κούρδων για το σχέδιο ένταξης της Συρίας σε ένα συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στην περιοχή.

