Πάνω από 200 Βρετανοί και Ιρλανδοί συγγραφείς με επιστολή τους ζητούν ένα «άμεσο και πλήρες» μποϊκοτάζ του Ισραήλ, «μέχρι να παρασχεθεί στον λαό της Λωρίδας της Γάζας επαρκές πόσιμο νερό, τρόφιμα και ιατρικά εφόδια, και μέχρι να αποκατασταθούν όλες οι άλλες μορφές ανακούφισης και αναγκών των κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».

«Απαιτούμε την επιστροφή όλων των ομήρων και όσων βρίσκονται φυλακισμένοι χωρίς κατηγορίες ή δίκη από όλες τις πλευρές. Απαιτούμε τον τερματισμό της βίας των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Απαιτούμε την άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την παύση της βίας από τη Χαμάς και το Ισραήλ», τονίζουν οι συγγραφείς.

«Καλώντας και τηρώντας αυτό το μποϊκοτάζ, δηλώνουμε ανεπιφύλακτα την απόλυτη αντίθεσή μας και την απέχθειά μας για τον αντισημιτισμό, τις αντιεβραϊκές και αντιισραηλινές προκαταλήψεις. Απορρίπτουμε και απεχθανόμαστε τις επιθέσεις, το μίσος και τη βία - γραπτώς, με λόγια και πράξεις - εναντίον του παλαιστινιακού, ισραηλινού και εβραϊκού λαού σε κάθε μορφή», συνεχίζει η επιστολή.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στην αντίσταση του παλαιστινιακού, εβραϊκού και ισραηλινού λαού στις γενοκτονικές πολιτικές της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης. Σημειώνουμε ότι εξέχουσες και σεβαστές ισραηλινές και εβραϊκές ομάδες στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών συναδέλφων μας συγγραφέων, ζήτησαν πρόσφατα σοβαρές και επιβαρυντικές κυρώσεις σε ισραηλινούς θεσμούς, στις οποίες προσθέτουμε, και μόνο, σε αντικειμενικά ένοχα άτομα. Το μποϊκοτάζ είναι η μόνη κύρωση που μπορεί να εφαρμόσει ένα άτομο», συνεχίζουν.

Μεταξύ των υπογραφόντων είναι οι Ζάντι Σμιθ, Μάικλ Ρόζεν, Ίρβιν Γουέλς και Τζινέτ Γουίντερσον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

