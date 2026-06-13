Ο Τραμπ στήνει οκτάγωνο στον Λευκό Οίκο - Η εκδήλωση του UFC που διχάζει τις ΗΠΑ στην 250ή επέτειο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παρακολουθήσει την Κυριακή αγώνες πάλης σε κλουβί στο Λευκό Οίκο, σε μια αυτοσχέδια αρένα με το όνομα «The Claw», ένα θέαμα για το οποίο, όπως συνηθίζει, έχει προβλέψει ότι θα είναι «το μεγαλύτερο σόου στον κόσμο».

Οι μικτές πολεμικές τέχνες (MMA) είχαν απαγορευτεί στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ πριν από 30 χρόνια, αλλά τώρα που οι περιορισμοί αυτοί έχουν από καιρό αρθεί, θα αναδειχθούν πλήρως, ως ένδειξη της αυξανόμενης δημοτικότητας και της πολιτικής επιρροής του αθλήματος, σύμφωνα με το BBC.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 14 κορυφαίοι μαχητές, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε διαδοχικούς αγώνες, παρουσιάζοντας ένα μείγμα τεχνικών χτυπημάτων και πάλης.

Η διοργάνωση έχει ονομαστεί UFC Freedom 250 και έχει ως στόχο να τιμήσει την 250ή επέτειο της χώρας, γιορτάζοντας «το αμερικανικό μαχητικό πνεύμα».

Ωστόσο, οι επικριτές αμφισβήτησαν το κατά πόσον η εκδήλωση, η οποία συμπίπτει με τα 80ά γενέθλια του Τραμπ, αποτελεί κατάλληλο εορτασμό της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Μια ομάδα της αντιπολίτευσης προχώρησε μάλιστα σε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «σοβαρή κατάχρηση των ιερών εθνικών μνημείων μας».

Η τεράστια κλίμακα των προετοιμασιών ανταποκρίνεται στην ένταση της αντιπαράθεσης. Η μεταλλική κατασκευή του σταδίου, ύψους 28 μέτρων, έχει αλλάξει εντελώς τον ορίζοντα του South Lawn. Έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενήσει περίπου 4.000 θεατές, ενώ αναμένεται ότι άλλοι 85.000 θα παρακολουθήσουν τον αγώνα σε γιγαντοοθόνες σε κοντινή απόσταση.

Για να καταλάβει κανείς πώς αυτό το βίαιο άθλημα κατάφερε να στήσει εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, πρέπει να γυρίσει πίσω στο παρελθόν, όταν τόσο το UFC όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόντουσαν σε εντελώς διαφορετικές θέσεις.

Η κινητήρια δύναμη πίσω από την εκδήλωση είναι η 25ετής φιλία μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου του UFC, Ντέινα Γουάιτ.

Όταν ο Γουάιτ και οι επιχειρηματικοί του συνεργάτες αγόρασαν τον οργανισμό, ο οποίος αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, για 2 εκατομμύρια δολάρια+ το 2001, το άθλημα βρισκόταν αντιμέτωπο με έντονη πολιτική αντίδραση. Μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Μακέιν είχε χαρακτηρίσει το MMA ως «ανθρώπινη κοκορομαχία», προκαλώντας την επιβολή απαγορεύσεων σε 36 πολιτείες.

«Κανένας από τους χώρους δεν ήθελε το UFC», δήλωσε ο Γουάιτ στο CBS το 2025. «Δεν πίστευαν σε αυτό. Δεν τους άρεσε και ανησυχούσαν για το είδος του κοινού που θα εμφανιζόταν σε αυτό το είδος εκδήλωσης».

Καθώς τα μεγάλα στάδια τους έκλειναν τις πόρτες, ο Γουάιτ αποδίδει στον Τραμπ ότι έσωσε τον οργανισμό, διοργανώνοντας δύο διοργανώσεις του UFC στο καζίνο Trump Taj Mahal στο Ατλάντικ Σίτι το 2001.

Με την εισαγωγή αυστηρών κανονισμών, κανόνων και γαντιών ασφαλείας, το άθλημα τελικά αποτίναξε τον παράνομο χαρακτήρα του. Η εταιρεία πωλήθηκε για 4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016 και αποτιμήθηκε στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 – καθιστώντας την εκδήλωση στο South Lawn αυτό το Σαββατοκύριακο μια εξαιρετικά προσωπική στιγμή θριάμβου και για τους δύο άνδρες.

Σήμερα, οι διοργανώσεις του UFC πραγματοποιούνται σε μερικά από τα μεγαλύτερα στάδια των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μεταδίδονται επίσης ζωντανά μέσω συνδρομητικής τηλεόρασης, με εκατομμύρια τηλεθεατές να συντονίζονται. Οι αγώνες διεξάγονται στο χαρακτηριστικό Octagon (κτάγωνο), ένα οκτάγωνο κλουβί.

Η εκδήλωση στο Λευκό Οίκο αποτελεί μια σκόπιμη κίνηση προς μια κρίσιμη ομάδα ψηφοφόρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του UFC είναι άνδρες κάτω των 30 ετών – μια ομάδα που στήριξε ένθερμα τον Τραμπ στις τελευταίες εκλογές, αν και πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητά του μεταξύ τους έχει μειωθεί.

Η Κέιτι Ζαχαρία, πρώην εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και συντηρητική σχολιάστρια, δήλωσε στο BBC ότι η εκδήλωση θα μπορούσε να προσελκύσει τους νέους άνδρες και να στείλει ένα μήνυμα «θετικής αρρενωπότητας» ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως «μαλακότητα που εισήγαγε η ακραία αριστερά».

Απέρριψε επίσης τις κριτικές που δέχτηκε η εκδήλωση, λέγοντας ότι οι αρχές του UFC «είναι οι αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η Συνταγματική μας Δημοκρατία». «Πρόκειται για το να μην εγκαταλείπεις τον αγώνα μέχρι το πικρό τέλος», είπε. «Πιστεύω ότι δεν υπάρχει καλύτερη περίληψη του αμερικανικού ήθους από έναν καλό αγώνα του UFC.»

Δύο επικριτές της εκδήλωσης – ένας βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ που ζει στη Βιρτζίνια και ένας τοπικός ακτιβιστής – προσπάθησαν να την εμποδίσουν με μια αγωγή της τελευταίας στιγμής, αλλά ο δικαστής αποφάνθηκε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Στην αγωγή, που κατατέθηκε από το δικηγορικό γραφείο κατά της διαφθοράς «Public Integrity Project», αναφερόταν ότι η εκδήλωση ήταν «βαθιά διεφθαρμένη», αναφέροντας τα οικονομικά συμφέροντα του Τραμπ στην TKO, τη μητρική εταιρεία του UFC, καθώς και τους στενούς δεσμούς του με τον Γουάιτ.

«Πρόκειται για υπόθεση διαφθοράς», δήλωσε ο Μπρένταν Μπάλου, ιδρυτής του Public Integrity Project, σε δήλωσή του προς το BBC, αναφερόμενος στην πώληση πακέτων χορηγιών, δικαιωμάτων μετάδοσης και διαφημίσεων στο Λευκό Οίκο και στο Μνημείο του Λίνκολν. «Το βασικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε ως χώρα είναι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα πιο ιερά εθνικά μας μνημεία για να πλουτίσουμε τον πρόεδρο και τους συμμάχους του. Πιστεύουμε ότι η απάντηση είναι προφανής».

Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει οικονομικούς δεσμούς με το UFC, καθώς από δημόσια έγγραφα προκύπτει ότι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους αγόρασε μετοχές της TKO αξίας μεταξύ 15.000 και 50.000 δολαρίων.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παράνομης πράξης, επισημαίνοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ βρίσκονται σε καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του και ότι «δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Το κόστος: Η UFC δηλώνει ότι δαπανά 60 εκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση της εκδήλωσης - συμπεριλαμβανομένων 700.000 δολαρίων για την αποκατάσταση του χλοοτάπητα του South Lawn - και δεν αναμένει να αποκομίσει κέρδη.

Ο κατάλογος των προσκεκλημένων: Οι θεατές στο γήπεδο αναμένεται να είναι κυρίως αξιωματούχοι της διοίκησης, προσωπικό εξυπηρέτησης και ειδικοί καλεσμένοι. Το κοινό που υπέβαλε αίτηση για δωρεάν εισιτήρια θα βρίσκεται στη ζώνη φιλάθλων «Ellipse».

Ασφάλεια: Οι τοπικές αρχές αναμένεται να δαπανήσουν 10-12 εκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακούς πόρους για την ασφάλεια και τον αποκλεισμό δρόμων.

Το πρόγραμμα των αγώνων: Οι 14 μαχητές θα είναι οι πρώτοι αθλητές που θα αγωνιστούν επαγγελματικά στους χώρους του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά άνδρες, έχει ως κεντρικό αγώνα την υπεράσπιση του τίτλου στην κατηγορία ελαφρών βαρών από τον Ilia Topuria εναντίον του Justin Gaethje.

Δεν είναι ασυνήθιστο οι πρόεδροι να διοργανώνουν μεγάλες εκδηλώσεις στον Νότιο Κήπο, από αγροτικές εκθέσεις έως φεστιβάλ τζαζ, καθώς και τις ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας και τα παιχνίδια με τα πασχαλινά αυγά – όμως η κλίμακα και το περιεχόμενο της εκδήλωσης UFC είναι εντελώς διαφορετικά.

«Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ τη λέξη “άνευ προηγουμένου”», δήλωσε στο BBC ο Έντουαρντ Λένγκελ, πρώην επικεφαλής ιστορικός της Ιστορικής Ένωσης του Λευκού Οίκου. «Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διαφορετικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, αλλά αυτές είχαν συνήθως μουσικό ή θεατρικό χαρακτήρα. Πραγματικά, δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν».

Πηγή: skai.gr

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