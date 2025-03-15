Πάπας Φραγκίσκος: Μειώνεται, σταδιακά ο μη επεμβατικός αερισμός

Σύμφωνα με το Βατικανό άρχισε να μειώνεται, σταδιακά, ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός στον οποίο υποβάλλεται ο πάπας Φραγκίσκος κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ, παράλληλα, συνεχίζεται η παροχή οξυγόνου υψηλής ροής.

Όπως αναφέρεται στο σημερινό ανακοινωθέν της Αγίας Έδρας συνεχίζονται, παράλληλα, η φυσιοθεραπεία και οι ασκήσεις αναπνοής με βαθμιαία βελτίωση της ανταπόκρισης του πάπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποντίφικας μετακινείται αυτόνομα στο εσωτερικό του δωματίου του, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης με συνεχή, όμως, παροχή οξυγόνου.

Το επόμενο γραπτό ανακοινωθέν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Αργεντινού πάπα αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη Τρίτη. Και αύριο, τέλος, το κυριακάτικο μήνυμα του Φραγκίσκου προς τους πιστούς πρόκειται να διανεμηθεί στον Τύπο, υπό τη μορφή γραπτού κειμένου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

