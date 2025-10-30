Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιορίσουν δραστικά τον αριθμό των προσφύγων που θα δεχθούν το επόμενο έτος στους 7.500, δίνοντας προτεραιότητα σε λευκούς Νοτιοαφρικανούς, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ΗΠΑ (Federal Register). Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης προσφύγων, που μιλούν για «ρατσιστική» πολιτική.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη σε επίσημη ανακοίνωση, αποτελεί δραματική μείωση σε σχέση με το ανώτατο όριο των 125.000 προσφύγων που είχε θέσει ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Καμία αιτιολόγηση δεν δόθηκε για τη μείωση, ωστόσο η ανακοίνωση αναφέρει ότι η απόφαση είναι «δικαιολογημένη για ανθρωπιστικούς λόγους ή εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον».

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Τραμπ είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που ανέστειλε προσωρινά το Πρόγραμμα Εισδοχής Προσφύγων των ΗΠΑ (USRAP), δηλώνοντας ότι στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα στην εθνική και τη δημόσια ασφάλεια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι θέσεις «θα κατανεμηθούν κυρίως σε Νοτιοαφρικανούς και σε άλλα άτομα που υπήρξαν θύματα παράνομων ή άδικων διακρίσεων στις πατρίδες τους».

Ο Τραμπ, σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Μάιο, είχε επικρίνει τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα, υποστηρίζοντας ότι οι λευκοί αγρότες στη χώρα «διώκονται και δολοφονούνται». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε και βίντεο με υποτιθέμενους τάφους λευκών αγροτών, το οποίο όμως αποδείχθηκε προερχόταν από διαδήλωση του 2020, όπου οι σταυροί αντιπροσώπευαν δολοφονίες που είχαν γίνει σε βάθος ετών.

Η τεταμένη συνάντηση έλαβε χώρα λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ χορήγησαν άσυλο σε 60 Νοτιοαφρικανούς.

Η αναστολή του Προγράμματος Εισδοχής Προσφύγων (USRAP) είχε ήδη υπογραφεί από τον Τραμπ την πρώτη ημέρα της νέας του θητείας, με το επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο οι πόροι και η ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών».

Η πολιτική επιλογή υπέρ των λευκών Νοτιοαφρικανών έχει πυροδοτήσει κατηγορίες για άδικη μεταχείριση από ομάδες υπεράσπισης των προσφύγων.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον ουσιαστικά κλειστές για άλλες διωκόμενες ομάδες ή άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο στις πατρίδες τους ακόμη και για πρώην συμμάχους που βοήθησαν τις αμερικανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν ή στη Μέση Ανατολή.

