Ο Τραμπ παραμένει αντίθετος στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Η σταθερότητα στη Δυτική Όχθη είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια του Ισραήλ και ευθυγραμμισμένη με την Ουάσιγκτον για επίτευξη ειρήνης στην περιοχή

Τραμπ

Την αντίθεσή του στην ενδεχόμενη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ επανέλαβε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Όπως δήλωσε ο αξιωματούχος, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η διατήρηση της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά και απολύτως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της Ουάσιγκτον για επίτευξη ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

