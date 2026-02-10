Ο Τραμπ παραμένει αντίθετος στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Την αντίθεσή του στην ενδεχόμενη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ επανέλαβε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Όπως δήλωσε ο αξιωματούχος, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η διατήρηση της σταθερότητας στη Δυτική Όχθη είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά και απολύτως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της Ουάσιγκτον για επίτευξη ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.