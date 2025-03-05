Της Δέσποινας Βλεπάκη

24 ώρες κράτησαν οι διαπραγματεύσεις για να βγει λευκός καπνός για την πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. Το κείμενο που διαμόρφωσε η νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έφτασε στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας. Είχε προηγηθεί μπαράζ τηλεφωνημάτων από τον Νίκο Ανδρουλάκη στους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης (Σωκράτη Φάμελλο, Αλέξη Χαρίτση, Ζωή Κωνσταντοπούλου) ενώ υπήρχαν ζυμώσεις και μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, χθες και με τη συζήτηση στην ολομέλεια για τη σύσταση της προανακριτικής σε εξέλιξη τις διαπραγματεύσεις από πλευράς ΠΑΣΟΚ ανέλαβαν στενοί συνεργάτες του Προέδρου, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος και ο προϊστάμενος της κοινοβουλευτικής ομάδας Χάρης Δημακαρέας.

Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει τον αντίστοιχο ρόλο στα άλλα κόμματα, και το σήμα που δινόταν ήταν ότι ήταν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

Την πρόταση δυσπιστίας θα υπογράψουν και οι επτά βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας.

Τα «αγκάθια»

Φαίνεται ότι αγκάθια αποτέλεσαν ο χρόνος κατάθεσης της πρότασης δυσπιστίας, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταλήγουν τελικά ότι θα λάβουν χώρα οι πρωτολογίες των αρχηγών των κομμάτων στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση και εν συνεχεία θα κατατεθεί η πρόταση μομφής.

Συζητήθηκαν εκτενώς επιμέρους διαφορές σε ορολογίες, όπως για την 717 που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όσον αφορά τις ευθύνες, τα στρατόπεδα κατέληξαν τελικά στη χρήση της έκφρασης «αιτιώδης σχέση» αντί για «αιτιώδης συνάφεια» αλλά και στο αν η πρόταση θα ήταν μόνο για την τραγωδία των Τεμπών και θέματα Θεσμών και κράτους δικαίου, ή πρόταση δυσπιστίας και για τη συνολική εικόνα της χώρας με τη διακυβέρνηση ΝΔ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής περιέγραψε το πολιτικό επίδικο της πρότασης δυσπιστίας στον απόηχο των συλλαλητηρίων αλλά και του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

«Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα κοινωνικό αίτημα. Είναι δυσπιστία απέναντι στην πολιτική σας αναξιοπιστία. Είναι δυσπιστία απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης, απέναντι στο πέπλο της ατιμωρησίας, που απλώνεται για τα στελέχη σας» ανέφερε ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πέτρος Παππάς: Και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ

Ο Πέτρος Παππάς που εδώ και καιρό είναι με το ένα πόδι στο ΠΑΣΟΚ, ανακοινώνεται και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Νίκος Ανδρουλάκης και Πέτρος Παππάς θα πραγματοποιήσουν θεσμική συνάντηση στις 14:00 στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Με την προσχώρηση του βουλευτή η κοινβουλευτική ομάδα θα μετρά 33 βουλευτές.

Ο Πέτρος Παππάς που εκλέχτηκε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτητοποιήθηκε μετά το θυελλώδες συνέδριο και έκτοτε με τη στάση του στηρίζει τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ. Το «φλερτ» επισημοποιηθηκε με την υπερψήφιση του Τάσου Γιαννίτση για την προεδρία της Δημοκρατίας, ενώ ο βουλευτής έδωσε το παρών στην εκδήλωση που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ για τη δικαιοσύνη αλλά και στην τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.

Τις τελευταίες ημέρες φούντωναν οι φήμες για την επίσημη προσχώρηση του στο ΠΑΣΟΚ με τη Χαριλάου Τρικούπη ωστόσο να κρατά το κοινό μυστικό επτασφράγιστο και τον πρόεδρο να δέχεται εισηγήσεις να μετατεθεί η επίσημη ανακοίνωση μετά την πρόταση δυσπιστίας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη ωστόσο να αποφασίζει τελικά την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας με τον Πέτρο Παππά στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ.

