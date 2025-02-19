Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως σχεδιάζει να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών ύψους «περίπου» 25% στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ, προσθέτοντας πως θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι μέχρι τη 2η Απριλίου.

Παρόμοιους δασμούς σκοπεύει να επιβάλλει σε ημιαγωγούς και στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων.

Ερωτηθείς σχετικά από τον Τύπο στο Μαρ-α-Λάγκο (Φλόριντα), ο κ. Τραμπ είπε πως «θα είναι περίπου 25%», προσθέτοντας ωστόσο πως θέλει να «δώσει χρόνο» στις αυτοκινητοβιομηχανίες, στους κατασκευαστές φαρμάκων και τσιπ «που θέλουν να φέρουν εδώ» τα εργοστάσιά τους ώστε «να μην υποστούν δασμούς».

Ο Aμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση που η Ευρωπαϊκή Ένωση «μειώνει τους δασμούς στα οχήματα στο δικό μας επίπεδο».

«Η ΕΕ εφάρμοζε δασμούς στα οχήματα και πλέον είναι 2,5%, που είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο με εμάς. Αν το κάνει αυτό όλος ο κόσμος, τότε θα παίζουμε με ισότιμους κανόνες» ανταγωνισμού, πρόσθεσε.

«Σημειώνω πως έγινε αυτό. Αλλά η ΕΕ είναι πολύ άδικη μαζί μας, έχουμε εμπορικό έλλειμμα 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν αγοράζουν οχήματά μας, αγροτικά προϊόντα μας, δεν αγοράζουν σχεδόν τίποτα, πρέπει να το διορθώσουμε αυτό», επέμεινε.

Σύμφωνα με τους αριθμούς του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, το έλλειμμα των ΗΠΑ στο ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών με την ΕΕ ανήλθε σε 235 δισεκ. δολάρια το 2024.

Αντίθετα, οι ΗΠΑ είχαν εμπορικό πλεόνασμα 109 και πλέον δισεκ. δολαρίων έναντι της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες το 2023, την τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκεντρωτικά δεδομένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Eυρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια, ο Μάρος Σέφτσοβιτς, έφθασε χθες Τρίτη στην Ουάσιγκτον για διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας προγραμματίζει συναντήσεις ιδίως με τον Χάουαρντ Λάτνικ, υπουργό Εμπορίου της κυβέρνησης Τραμπ, και τον Τζέιμισον Γκριρ, αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR).

