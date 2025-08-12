Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, να αντικαταστήσει τον επικεφαλής οικονομολόγο της τράπεζας, επικρίνοντας παλαιότερες προβλέψεις του για τις επιπτώσεις των δασμών στην οικονομία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι ο Σόλομον «πρέπει να βρει έναν νέο οικονομολόγο», ενώ διερωτήθηκε αν θα έπρεπε ίσως να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο να είναι DJ, κάνοντας αναφορά στην παλαιότερη παράλληλη ενασχόλησή του με τη μουσική, αντί να διοικεί έναν μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Ο Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται στον Γιαν Χάτζιους, ο οποίος μαζί με την ομάδα του έχει προβλέψει ότι οι δασμοί θα αυξήσουν τον πληθωρισμό, θα πλήξουν την αγορά εργασίας και θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη των ΗΠΑ.

Σε πρόσφατη έκθεσή τους, εκτίμησαν ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν ήδη απορροφήσει το 22% του κόστους των δασμών, ποσοστό που μπορεί να φτάσει το 67% αν συνεχιστεί η ίδια τάση.



Πηγή: skai.gr

