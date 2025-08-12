Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια - ΔΟΑΕ: «Δεν συντρέχει κίνδυνος για διαρροή»

Εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφεραν πως είδαν καπνό σήμερα από το διοικητήριο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ύστερα από αναφορές για πυρκαγιά κοντά στους πύργους ψύξης.

Σε ανάρτηση του ΔΟΑΕ στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζεται πως ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι επιβεβαίωσε πως δεν καταγράφηκε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας, δεν αναφέρθηκε επίπτωση στην πυρηνική ασφάλεια και δεν υπάρχουν θύματα.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη αυτοσυγκράτηση των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια – ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη – βρίσκεται στην υπό ρωσικό έλεγχο πόλη Ενερχοντάρ, στη νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Ο ΔΟΑΕ έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Στέλνει συχνά κλιμάκια για να επιθεωρήσουν τους ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι (δυτικά), ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στον σταθμό της Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

