Ο Τραμπ επιβεβαιώνει τον στόχο προσσελήνωσης το 2028

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την Πέμπτη, τον στόχο των ΗΠΑ να στείλουν ξανά ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2028 σε ένα εκτεταμένο εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο αναδιοργανώνει την εθνική διαστημική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο του προέδρου, μεταδίδει το Reuters.

Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πολλές φορές στο παρελθόν, ότι επιθυμεί οι ΗΠΑ να δημιουργήσουν μια μόνιμη βάση στη Σελήνη, τόσο για την εξόρυξη πόρων όσο και ως ενδιάμεσο σταθμό για μελλοντικές αποστολές στον Άρη.

Σημειώνεται ότι η NASA δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι πλησιάζει μια σημαντική στιγμή στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος και της σελήνης, καθώς το ισχυρό πυραυλικό σύστημα Space Launch System (SLS), το οποίο θα μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη, είναι «σχεδόν συναρμολογημένο και έτοιμο».

Απομένει μόνο η ολοκλήρωση της κάψουλας του πληρώματος, που ονομάζεται Orion, η οποία θα συνδεθεί με το SLS, καθώς και η ολοκλήρωση των δοκιμών εδάφους.

Την Τετάρτη, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Τζάρεντ Άιζακμαν, τον οποίο πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαιώθηκε πως θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της NASA, μετά από διαδικαστική ψηφοφορία. Ο ίδιος δηλώνει πλήρως ευθυγραμμισμένος με το όραμα του Τραμπ για εξόρυξη στη Σελήνη.

Για πολλούς, η επιτυχία της θητείας του θα κριθεί από μία καθοριστική δοκιμασία: Το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να επιστρέψουν ανθρώπους στη Σελήνη πριν από την Κίνα.

