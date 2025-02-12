Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ βρήκε χιλιάδες νέα έγγραφα σχετικά με τη δολοφονία του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη δημοσιοποίηση απόρρητων αρχείων πληροφοριών και επιβολής του νόμου σχετικά με τον πυροβολισμό του 1963.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, το FBI είπε ότι διεξήγαγε νέα έρευνα αρχείων αφότου ο Τραμπ υπέγραψε διαταγή τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας στην εξουσία του σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων. Αυτή η έρευνα οδήγησε σε περίπου 2.400 πρόσφατα καταγεγραμμένα και ψηφιοποιημένα αρχεία που προηγουμένως δεν είχαν αναγνωριστεί ως σχετιζόμενα με τη δικογραφία της υπόθεσης δολοφονίας Κένεντι, ανέφερε.

«Το FBI έχει κάνει τις κατάλληλες ειδοποιήσεις για τα έγγραφα που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και εργάζεται για να τα μεταφέρει στην Εθνική Αρχή και Διοίκηση Αρχείων για συμπερίληψη στην εν εξελίξει διαδικασία αποχαρακτηρισμού», ανέφερε το FBI.

Την περασμένη εβδομάδα, το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έστειλε συστάσεις στον Τραμπ σχετικά με τα απόρρητα έγγραφα που πρέπει να δημοσιοποιήσει σχετικά με τη δολοφονία, δήλωσε εκπρόσωπος στο Reuters την Τρίτη. Το γραφείο δεν έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το σχέδιο ούτε είπε πότε θα δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα.

Οι φήμες και οι εικασίες για τη δολοφονία του JFK, όπως είναι γνωστός ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, διαρκεί έξι δεκαετίες μετά το γεγονός.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, είχε υποσχεθεί κατά την προεκλογική εκστρατεία να δημοσιοποιήσει έγγραφα σχετικά με τη δολοφονία.

Η δολοφονία του Κένεντι στο Ντάλας του Τέξας, είχε αποδοθεί σε έναν μόνο ένοπλο, τον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλοι ομοσπονδιακοί κυβερνητικοί φορείς επιβεβαίωσαν αυτό το συμπέρασμα στις δεκαετίες που μεσολάβησαν. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συνωμοσίας.

Στο πλαίσιο του ίδιου εκτελεστικού διατάγματος, ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης να δημοσιοποιήσει έγγραφα σχετικά με τις δολοφονίες του ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι, οι οποίοι σκοτώθηκαν και οι δύο το 1968. Ο Τραμπ έδωσε περισσότερο χρόνο για να καταστρώσει ένα σχέδιο για αυτές τις δημοσιοποιήσεις.

Ο εκλεκτός του Τραμπ για να ηγηθεί του Τμήματος Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο γιος του Ρόμπερτ Κένεντι και ανιψιός του Τζον Φ. Κένεντι, είπε ότι πιστεύει ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ενεπλάκη στον θάνατο του θείου του, έναν ισχυρισμό που η υπηρεσία χαρακτήρισε αβάσιμο. Ο Κένεντι Τζούνιορ είπε επίσης ότι πιστεύει ότι ο πατέρας του σκοτώθηκε από πολλούς ένοπλους, ισχυρισμός που έρχεται σε αντίθεση με επίσημες αναφορές.

Τα έγγραφα μπορεί να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για μια συναρπαστική στιγμή στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά οι ιστορικοί λένε ότι είναι απίθανο να ενισχύσουν οποιαδήποτε από τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον πυροβολισμό του JFK το 1963 στο Ντάλας.

«Υποψιάζομαι ότι δεν θα έχουμε κάτι πολύ δραματικό στα ευρήματα ή οτιδήποτε ανατρέπει ουσιαστικά ό,τι γνωρίζουμε για το τι συνέβη στο Ντάλας», δήλωσε ο Φρέντρικ Λόγκεβαλ, καθηγητής ιστορίας στο Χάρβαρντ. Πρόσθεσε ότι ήταν έτοιμος «να εκπλαγεί».

Μια αποκάλυψη που θα μπορούσαν να περιέχουν τα έγγραφα είναι ότι η CIA γνώριζε περισσότερο τον Όσβαλντ από ό,τι είχε αποκαλύψει προηγουμένως. Τα αρχεία που αποκαλύπτουν ότι η CIA απέτυχε να μοιραστεί πληροφορίες για τον Όσβαλντ με το FBI θα ήταν «μια μεγάλη ιστορία», δήλωσε ο Τζέραλντ Πόσνερ, συγγραφέας του "Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK", το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Oswald έδρασε μόνος.

«Το ερώτημα για μένα δεν είναι αν η CIA ήταν συνένοχη, αλλά αν η CIA ήταν αμελής», είπε ο Πόσνερ.

Ο Πόσνερ είπε ότι παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το τι γνώριζε η CIA για τις επισκέψεις του Όσβαλντ στην Πόλη του Μεξικού έξι εβδομάδες πριν από τη δολοφονία. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο Όσβαλντ επισκέφθηκε τη σοβιετική πρεσβεία.

Ο Πόσνερ πρόσθεσε ότι οι κορυφαίες ερωτήσεις του σχετικά με τα 2.400 νέα αρχεία είναι: «Τι είναι και πώς χρειάστηκαν 62 χρόνια στο Γραφείο για να τα βρουν;»

Η Barbara Perry, συνδιευθύντρια του προεδρικού προγράμματος προφορικής ιστορίας στο Miller Center, θυγατρική του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, είπε ότι η CIA μπορεί να παρακολουθούσε τον Oswald.

«Σίγουρα το FBI ήταν, αλλά δε συνέδεσαν τις τελείες», είπε ο Perry. «Αλλά δεν ήταν μια συνωμοσία εκ μέρους της CIA ή του FBI ή οποιασδήποτε άλλης εξωτερικής χώρας».

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων πιθανότατα θα αφήσει κάποιες αποκλίσεις σε όσα γνωρίζουμε σχετικά με τη δολοφονία, είπε η Alice L. George, συγγραφέας του "The Assassination of John F. Kennedy: Political Trauma and American Memory". Άρα οι θεωρίες συνωμοσίας αναμένεται να συνεχιστούν.

«Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα έγγραφο που θα έπειθε (τους θεωρητικούς συνωμοσίας) ότι ο Όσβαλντ έδρασε μόνος», είπε η George. «Ιδιαίτερα μεταξύ των ανθρώπων που έχουν πραγματικά επενδύσει σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Πιθανότατα θα τους αφήσει στο ίδιο μέρος όπου βρίσκονται τώρα.»

