Υπάρχει μια πιθανότητα να επιλυθεί το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μέσω της διπλωματικής οδού, αλλά αυτή η πιθανότητα είναι «περιορισμένη», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για διπλωματία, ακόμα κι αν αυτή η ευκαιρία δεν είναι πολύ μεγάλη, υπάρχει περιορισμένη πιθανότητα», δήλωσε ο Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση, μετά την επίσκεψη στη χώρα του επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι.

«Η πορεία του πυρηνικού μας προγράμματος το επόμενο έτος θα είναι ευαίσθητη και πολύπλοκη και είμαστε προετοιμασμένοι για αντιπαράθεση ή για συνεργασία», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Τόνισε πως η πυρηνική συμφωνία του 2015, από την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ το 2018, στην πρώτη του προεδρική θητεία, δεν έχει πλέον την ίδια αξία για το Ιράν.

«Αν αρχίσουν διαπραγματεύσεις, η πυρηνική συμφωνία μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς, αλλά δεν έχει πλέον την προηγούμενη αξία της. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια εφαρμόσιμη συμφωνία», συμπλήρωσε.

