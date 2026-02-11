Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως το Ιράν επιδιώκει διπλωματική λύση όσον αφορά τις εντάσεις με τις ΗΠΑ, καθώς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατευθύνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ δήλωσε ότι εξετάζει την αποστολή μιας δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή, εντείνοντας τις πιέσεις προς την Τεχεράνη.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στην περιοχή, θα είναι εκεί πολύ σύντομα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», σημείωσε.

Κατά όσα είναι γνωστά, το σκάφος πλέει ακόμη στον Ινδικό Ωκεανό. Δεν είναι γνωστή η ακριβής θέση του.

Σύμφωνα με το Axios και το ισραηλινό Channel 12, εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου.

Πηγές στην κυβέρνησή του που μίλησαν στον Axios υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox την Τρίτη, τόνισε ότι πιστεύει ότι το Ιράν φαίνεται ότι επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία και δεν μιλούν σε κανέναν άλλον, αλλά μόνο σε μένα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους προκατόχους του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, οι οποίοι «δημιούργησαν ένα τέρας» με την πολιτική τους έναντι της Τεχεράνης.

PRESIDENT TRUMP on Iran: "They want to make a deal. They wouldn't talk to anybody else, but they're talking to me."



"Obama and Biden, what they did in terms of creating a monster with Iran was terrible." pic.twitter.com/LkOcIsUoTE — Fox News (@FoxNews) February 10, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «την τελευταία φορά καταστρέψαμε την πυρηνική τους ισχύ και θα δούμε αν θα χρειαστεί να καταστρέψουμε περισσότερα αυτή τη φορά», χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, μετά τη σκληρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην οποία, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

.@POTUS: We have a massive flotilla right now going over to Iran. I think they want to make a deal. I think they would be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time and we'll have to see if we take out more this time... pic.twitter.com/q1G8qMvmHm — Department of State (@StateDept) February 10, 2026

Νωρίτερα μιλώντας στο ισραηλινό Channel 12, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε απειλητικό ύφος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν «κάτι πολύ σκληρό» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό», είπε.

