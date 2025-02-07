Ινδία: Συνάντηση Μόντι-Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 12- 13 Φεβρουαρίου και θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σήμερα ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Βίκραμ Μίσρι.

Η επίσκεψη ακολουθεί μια πρόσκληση από τον Τραμπ και θα πραγματοποιηθεί μερικές εβδομάδες αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία. Πραγματοποιείται επίσης καθώς η κυβέρνηση του Μόντι βρίσκεται στο στόχαστρο επικρίσεων για τη μεταχείριση 104 Ινδών μεταναστών που απέλασε η Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα στο πλαίσιο της (αντι)μεταναστευτικής ατζέντας του Τραμπ.

Ο Μόντι θα επισκεφθεί τη Γαλλία στις 10-12 Φεβρουαρίου πριν από την Ουάσινγκτον, είπε ο Μίσρι.

Ο Τραμπ μίλησε με τον Μόντι στις 27 Ιανουαρίου, όταν συζήτησε το μεταναστευτικό και τόνισε τη σημασία που έχει η Ινδία να αγοράζει περισσότερους αμερικανικής κατασκευής εξοπλισμούς ασφάλειας και οι δίκαιες διμερείς εμπορικές σχέσεις.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης να συναντηθούν σύντομα και "αυτή είναι η υπόσχεση και η δέσμευση που ξεδιπλώνεται τώρα", δήλωσε ο Μίσρι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως η επίσκεψη του Μόντι θα "δώσει περαιτέρω κατεύθυνση και πνοή σε αυτή την πολύ σημαντική σύμπραξη".

Η Ινδία, που είναι στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στις προσπάθειές τους να αντιταχθούν στην Κίνα, επιθυμεί διακαώς να αυξήσει τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και να καταστήσει ευκολότερο για τους πολίτες της να εξασφαλίσουν βίζα ως ειδικευμένοι εργάτες.

Θέλει επίσης να αποφύγει τους δασμούς με τους οποίους έχει απειλήσει ο Τραμπ στο παρελθόν, επικαλούμενος τους υψηλούς δασμούς που επιβάλλει η Ινδία σε αμερικανικά προϊόντα.

Η Ινδία σχεδιάζει μια αναθεώρηση των εισαγωγικών δασμών σε πάνω από 30 προϊόντα, περιλαμβανομένων των πολυτελών αυτοκινήτων, των φωτοβολταϊκών και των χημικών, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Ρόιτερς υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, με πιθανό αποτέλεσμα την αύξηση των εισαγωγών από τις ΗΠΑ καθώς οι παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις αυξάνονται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας και το διμερές εμπόριο υπερέβη τα 118 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023-24, με την Ινδία να καταγράφει εμπορικό πλεόνασμα 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

