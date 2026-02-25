Οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας επέκριναν την Τρίτη τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν ενέτεινε τις κυρώσεις για να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία που διαρκεί πλέον τέσσερα χρόνια, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ορίσει σχεδόν 900 στόχους το 2025 σε σύγκριση με μόλις δύο για τις ΗΠΑ.

Η Επιτροπή Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ (Senate Banking Committee) είναι αρμόδια για τη νομοθεσία και την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος, των τίτλων, των στεγαστικών δανείων, της νομισματικής πολιτικής και των ασφαλειών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε μια ανάλυση που δημοσιεύθηκε κατά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής, οι Δημοκρατικοί της επιτροπής υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών εντόπισαν εκατοντάδες πιθανούς στόχους κυρώσεων που, όπως είπαν, θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του. Ο πόλεμος έχει σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες και έχει καταστρέψει εκτάσεις της Ουκρανίας, της γειτονικής χώρας της Ρωσίας στα δυτικά.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, του οποίου η θητεία έληξε τον Ιανουάριο του 2025, παρουσίασε τουλάχιστον 32 πακέτα κυρώσεων σε καθένα από τα πρώτα τρία χρόνια του πολέμου, ανέφεραν. Συγκριτικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε μόνο ένα πακέτο σημαντικών κυρώσεων - που στοχεύει τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft - παρά τις αυξημένες ρωσικές επιθέσεις που έχουν στοχεύσει Ουκρανούς πολίτες και έχουν αποδεκατίσει το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Ο Τραμπ έχει πιέσει την Ουκρανία να συμφωνήσει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να συνεπάγεται επώδυνες παραχωρήσεις σε εδάφη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις. Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε κάποια σημαντική εξέλιξη.

Ένα διακομματικό νομοσχέδιο στο Κογκρέσο που θα επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ουράνιο έχει την υποστήριξη 85 από τους 100 γερουσιαστές, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες δεν έχουν θέσει το νομοσχέδιο σε ψηφοφορία λόγω της αντίστασης του Τραμπ.

Η έκθεση των Δημοκρατικών σημείωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές βασικών τεχνολογιών που απαιτούνται για τον πόλεμο, δημιουργώντας ευκαιρίες για κυρώσεις.

«Δεν είναι σαφές γιατί οποιοσδήποτε πρόεδρος που ενδιαφέρεται σοβαρά να διαπραγματευτεί την καλύτερη δυνατή ειρήνη θα άφηνε αντ' αυτού να εξασθενίσει η επιρροή των κυρώσεών μας», δήλωσε το προσωπικό της μειοψηφίας. «Χωρίς επακόλουθες ενέργειες, οι αποφεύγοντες επωφελούνται ασύστολα χωρίς καμία αμερικανική αντίδραση, και το Κρεμλίνο το γνωρίζει».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ , ερωτηθείς κατά τη διάρκεια ακρόασης τον περασμένο μήνα σχετικά με την απότομη μείωση των κυρώσεων, δήλωσε ότι οι χαρακτηρισμοί της Rosneft και της Lukoil ήταν επαρκείς και έφεραν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Περαιτέρω κυρώσεις, είπε, θα εξαρτηθούν από τις συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου. Ο Μπέσεντ είπε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά του σκιώδους στόλου πετρελαιοφόρων της Ρωσίας, ένα βήμα που ο Τραμπ δεν έχει κάνει από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Η έκθεση απαριθμούσε πολλούς πιθανούς στόχους κυρώσεων που η κυβέρνηση Τραμπ είχε παραλείψει, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 130 εταιρειών που εντοπίστηκαν στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ ως «διαφημιστές άμεσων πωλήσεων περιορισμένων τσιπ υπολογιστών στη Ρωσία».

Επίσης, απαριθμούσε εταιρείες σε όλο τον κόσμο που έχουν υποστεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία και άλλες χώρες επειδή βοήθησαν τον ρωσικό στρατό, καθώς και τράπεζες της Κεντρικής Ασίας που είχαν κατονομαστεί από την ΕΕ πέρυσι.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν στοχοποίησε εταιρείες που εμπλέκονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας και απέφυγε να επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους και άτομα που ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής Ουκρανών παιδιών.

Πηγή: skai.gr

