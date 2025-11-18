Ρωσία: Παραμένει εκτός λειτουργίας το μεγάλο διυλιστήριο της Rosneft μετά την ουκρανική επίθεση

Το διυλιστήριο της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft στην πόλη Ριαζάν, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, ανέστειλε την επεξεργασία αργού πετρελαίου έπειτα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στις 15 Νοεμβρίου, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές του κλάδου.

«Η μονάδα αναμένεται να παραμείνει ανενεργή έως το τέλος του μήνα. Δεν προγραμματίζονται φορτώσεις (προϊόντων πετρελαίου) πριν από την 1η Δεκεμβρίου» ανέφερε μία από τις πηγές.

Ο κυβερνήτης του Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ, δήλωσε το Σάββατο το πρωί στο δικό του κανάλι στην εφαρμογή Telegram ότι «θραύσματα από ένα άγνωστο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις». Ο ίδιος δεν διευκρίνισε το όνομα της εγκατάστασης.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βάθος εντός της Ρωσίας με στόχο να καταστρέψει διυλιστήρια, τις αποθήκες καυσίμων και τους αγωγούς. Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει τουλάχιστον 17 μεγάλα διυλιστήρια εφέτος.

Στο μεταξύ, η επεξεργασία πετρελαίου στη Ρωσία έχει μειωθεί μόλις κατά 3% εφέτος, καθώς τα διυλιστήρια απέτρεψαν μια απότομη πτώση στην παραγωγή καυσίμων αξιοποιώντας την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα για να αντισταθμίσουν τη ζημιά που έχει προκληθεί από τις επιθέσεις.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ανάγκασε το διυλιστήριο του Ριαζάν να σταματήσει την κύρια μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου, η οποία έχει ετήσια δυναμικότητα άνω των 8 εκ. μετρικών τόνων που ισοδυναμεί με το 48% της συνολικής δυναμικότητας της μονάδας.

Η Rosneft δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Μια ξεχωριστή μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου είχε τεθεί πρόσφατα εκτός λειτουργίας από μία επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα να χαθεί το 26% της δυναμικότητας του διυλιστηρίου.

Οι επισκευές σε αυτή τη μονάδα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες μονάδες παραμένουν ανενεργές, ανέφεραν οι πηγές, αν και δεν κατέστη σαφές αν αυτό οφείλεται επίσης στις επιθέσεις.

Το διυλιστήριο του Ριαζάν ανέστειλε τις πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων στο Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης από τις 15 Νοεμβρίου, όπως έδειξαν τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.

Οι πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι το διυλιστήριο επεξεργάσθηκε 13,1 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το 2024 , που αναλογεί στο 4,9% της συνολικής ποσότητας διύλισης της Ρωσίας και παρήγαγε 2.2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 4,3 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου καύσης.

