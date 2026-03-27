Παρά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί νίκης στο πεδίο της μάχης απέναντι στο Ιράν, οι ΗΠΑ μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του πυραυλικού οπλοστασίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πέντε πρόσωπα που γνωρίζουν την εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αδιευκρίνιστη παραμένει η κατάσταση για ακόμη ένα τρίτο των πυραύλων, με εκτιμήσεις ότι έχουν πληγεί ή έχουν θαφτεί σε υπόγειες σήραγγες από τους βομβαρδισμούς.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι παρόμοια είναι η εικόνα και για τιο οπλοστάσιο του του Ιράν σε drones, σημειώνοντας ότι υπάρχει κάποιος βαθμός βεβαιότητας πως περίπου το ένα τρίτο έχει καταστραφεί.

Η εκτίμηση, που δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, δείχνει ότι, παρότι οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι έχουν καταστραφεί ή δεν είναι προσβάσιμοι, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικό απόθεμα και ενδέχεται να μπορέσει να ανακτήσει μέρος των πυραύλων που έχουν θαφτεί ή υποστεί ζημιές μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, ότι το Ιράν έχει «πολύ λίγους πυραύλους».

Μάλιστα, ο ίδιος φάνηκε να αναγνωρίζει την απειλή που συνιστούν οι εναπομείναντες ιρανικοί πύραυλοι και τα drones για ενδεχόμενες μελλοντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ με στόχο την προστασία του οικονομικά κρίσιμου Στενού του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές κατά μήκος του Στενού.

«Το πρόβλημα με το στενό είναι το εξής: ας πούμε ότι κάνουμε εξαιρετική δουλειά και λέμε ότι καταστρέψαμε το 99% (των πυραύλων τους). Το 1% δεν μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί το 1% σημαίνει ένας πύραυλος που χτυπά το κύτος ενός πλοίου αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη.

Οι ιρανικοί πύραυλοι στο επίκεντρο των αμερικανικών επιχειρήσεων

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, μέσω της καταστροφής του ναυτικού του, της εξουδετέρωσης των πυραυλικών και μη επανδρωμένων (drone) δυνατοτήτων του και της διασφάλισης ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι η επιχείρηση των ΗΠΑ, «Epic Fury», εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή ακόμη και ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό που είχε τεθεί πριν από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αμερικανικές επιδρομές είχαν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους έως την Τετάρτη και, σύμφωνα με τη CENTCOM, έχουν βυθίσει το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού. Ο αμερικανικός στρατός έχει δώσει στη δημοσιότητα εικόνες από επιθέσεις σε εργοστάσια παραγωγής οπλικών συστημάτων του Ιράν, τονίζοντας ότι δεν στοχεύει μόνο τα αποθέματα σε πυραύλους και drones, αλλά και τη βιομηχανία που τα παράγει.

Ωστόσο, η CENTCOM δε έχει διευκρινίσει με ακρίβεια πόσο από το πυραυλικό ή μη επανδρωμένο οπλοστάσιο του Ιράν έχει καταστραφεί.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μέρος του προβλήματος είναι ο προσδιορισμός του αριθμού των ιρανικών πυραύλων που βρίσκονταν αποθηκευμένοι σε υπόγεια καταφύγια πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιοποιήσει εκτίμηση για το μέγεθος του ιρανικού πυραυλικού αποθέματος πριν από τη σύγκρουση.

Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 2.500 πυραύλους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές.

Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα κατά γειτονικών χωρών

Παρά τον έντονο ρυθμό των αμερικανικών επιδρομών, το Ιράν έχει δείξει ότι δεν έχει εξαντλήσει τα αποθέματά του.

Μόνο την Πέμπτη εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και 11 drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Παράλληλα, παρουσίασε και νέες επιχειρησιακές δυνατότητες. Την περασμένη εβδομάδα, οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, στοχεύοντας τη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Η Νικόλ Γκρατζέφσκι, ειδικός στις ιρανικές πυραυλικές δυνάμεις και στους Φρουρούς της Επανάστασης στο πανεπιστήμιο Sciences Po, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να έχει υπερεκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν αποδυναμώσει τις δυνατότητες του Ιράν.

Όπως σημείωσε, το Ιράν συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις από τη στρατιωτική εγκατάσταση Μπιν Κανέχ, η οποία έχει δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς.

«Το γεγονός ότι έχουν καταφέρει να διατηρήσουν αυτή την ικανότητα δείχνει ότι οι ΗΠΑ πιθανόν υπερέβαλαν ως προς την επιτυχία της επιχείρησης», δήλωσε, εκτιμώντας ότι το Ιράν διατηρεί ακόμη περίπου το 30% των πυραυλικών του δυνατοτήτων.

Η ίδια ανέφερε ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερες από δώδεκα μεγάλες υπόγειες εγκαταστάσεις, όπου έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει εκτοξευτές και πυραύλους.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι: έχουν καταρρεύσει αυτές οι εγκαταστάσεις;», πρόσθεσε.

Το δίκτυο σηράγγων του Ιράν

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να εκτιμήσουν με ακρίβεια τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, εν μέρει επειδή παραμένει ασαφές πόσοι πύραυλοι βρίσκονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις και είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι. «Δεν ξέρω αν θα έχουμε ποτέ έναν ακριβή αριθμό», δήλωσε.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, αναγνώρισε την πρόκληση που δημιουργεί το εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο του Ιράν, σε δηλώσεις του στις 19 Μαρτίου:

«Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα. Και όπως η Χαμάς με τις σήραγγές της (στη Γάζα), έχει διοχετεύσει κάθε βοήθεια, κάθε οικονομική ανάπτυξη και ανθρωπιστική ενίσχυση σε σήραγγες και πυραύλους».

«Όμως τους εντοπίζουμε μεθοδικά και με συντριπτική ισχύ, όπως καμία άλλη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το ποσοστό των πυραύλων ή των drones που έχουν καταστραφεί.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.