Αραγτσί: Είμαστε έτοιμοι για χερσαία εισβολή από τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Πέμπτη στο NBC News ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια χερσαία εισβολή αμερικανικών στρατευμάτων, καθώς ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπλώθηκε γρήγορα στην περιοχή.

Παράλληλα, αρνήθηκε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ και τόνισε ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός.

Ερωτηθείς αν φοβάται μια πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ, ο Αραγτσί απάντησε: «Όχι, τους περιμένουμε. Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, και αυτό θα αποτελέσει μια τεράστια καταστροφή για εκείνους».

Κατάπαυση του πυρός και διπλωματικό αδιέξοδο

Ο Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει εκεχειρία, παρά τα πλήγματα που δέχεται η χώρα από το Σάββατο.

Υπενθύμισε τον πόλεμο των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο (όταν στοχοποιήθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν), ισχυριζόμενος ότι τότε το Ισραήλ ήταν αυτό που ζήτησε «κατάπαυση του πυρός άνευ όρων».

Ο Αραγτσί αποκάλυψε ότι η επίθεση ξεκίνησε ενώ ο ίδιος βρισκόταν στη Γενεύη για διαπραγματεύσεις με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Η εξέλιξη αυτή «δηλητηρίασε» κάθε προοπτική μελλοντικού διαλόγου.

«Δεν βλέπουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε ξανά με εκείνους που δεν είναι ειλικρινείς στις διαπραγματεύσεις και δεν προσέρχονται με καλή πίστη».

Το πλήγμα σε σχολείο στο Μινάμπ

Σχετικά με την πολύνεκρη επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ, ο Αραγτσί δήλωσε ότι 171 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, αποδίδοντας την ευθύνη αποκλειστικά στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι μπορεί να επρόκειτο για αδέσποτο ιρανικό βλήμα.

«Είναι είτε οι ΗΠΑ είτε το Ισραήλ. Ποια είναι η διαφορά;»

Το κενό εξουσίας και η διαδοχή

Η δολοφονία του Χαμενεΐ έχει δημιουργήσει κενό στην ηγεσία, με τις φήμες για τον γιο του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, να πληθαίνουν. Ο Αραγτσί σημείωσε ότι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων (88μελές σώμα) είναι υπεύθυνη για την επιλογή, μια διαδικασία που μπορεί να καθυστερήσει λόγω του πολέμου.

Παράλληλα, απέρριψε την πρόθεση του Τραμπ να εμπλακεί στην επιλογή του επόμενου Ανώτατου Ηγέτη. «Αυτό είναι αποκλειστικά υπόθεση του ιρανικού λαού και κανείς δεν μπορεί να παρέμβει».

Ο Αραγτσί κατέληξε λέγοντας: «Δεν υπάρχει νικητής σε αυτόν τον πόλεμο».

