Τουρκία: «Το CHP προσκλήθηκε στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ»

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει στην προπαρασκευαστική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Μουράτ Εμίρ.

Η συνάντηση θα γίνει αύριο, Πέμπτη 6 Μαρτίου, το μεσημέρι.

Η ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του CHP, Μουράτ Εμίρ, έχει ως εξής:

«Ο πρόεδρός μας Özgür Özel προσκλήθηκε στην προπαρασκευαστική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διοργανωθεί αύριο με πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στην οποία θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντόνιο Κόστα, σοσιαλδημοκράτες ηγέτες, αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και αντιπρόεδροι κυβερνήσεων.

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί ένδειξη της δύναμης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος μέσα στο σοσιαλδημοκρατικό κίνημα στην Ευρώπη και ότι αποτελεί παράγοντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ βρίσκεται στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

