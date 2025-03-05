ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε σήμερα τις πληροφορίες περί απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της παλαιστινιακής Χαμάς για την απελευθέρωση ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, διευκρινίζοντας πως το Ισραήλ ήταν «ενήμερο» για αυτές.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που αποκαλύφθηκαν αρχικά από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ απάντησε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπόλερ «είναι εξουσιοδοτημένος να συνομιλεί με οποιονδήποτε».

Επισημαίνοντας πως «ζητήθηκε η γνώμη» της ισραηλινής κυβέρνησης, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο Μπόλερ ενήργησε «καλή τη πίστει» με γνώμονα το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.