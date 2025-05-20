Οι ρωσικές αρχές γνωστοποίησαν πως έχουν στείλει περίπου 20.000 μετανάστες να πολεμήσουν εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων, αφού πρώτα τους χορήγησαν τη ρωσική υπηκοότητα.

Αξιωματούχοι της στρατολογικής υπηρεσίας διεξάγουν τακτικά έρευνες για να εντοπίσουν πρόσφατα πολιτογραφημένους άνδρες που δεν ήθελαν να υπηρετήσουν στον ρωσικό στρατό, δήλωσε ο Αλεξάντερ Μπαστρίκιν, επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

«Έχουμε εντοπίσει 80.000 τους οποίους εγγράψαμε για (να υπηρετήσουν τη) στρατιωτική θητεία. Και 20.000 από αυτούς τους “νέους” πολίτες της Ρωσίας – στους οποίους για κάποιον λόγο δεν άρεσε η ζωή στο Ουζμπεκιστάν, στο Τατζικιστάν ή στο Κιργιστάν – βρίσκονται ήδη στο μέτωπο», ανέφερε ο Μπαστρίκιν.

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαίο προορισμό για πολλούς παράτυπους μετανάστες, ιδίως από πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της κεντρικής Ασίας.

Στις χώρες που αναφέρθηκε ο Μπαστρίκιν, το βιοτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο σε σύγκριση με τη Ρωσία και υπάρχει έλλειψη θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, πολλοί νέοι ταξιδεύουν στη Ρωσία αναζητώντας δουλειά, επιδιώκοντας να αποκτήσουν μελλοντικά τη ρωσική υπηκοότητα.

Το Κρεμλίνο προσφέρει επίσης οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσει εθελοντές για τον πόλεμο, ιδίως από φτωχές περιοχές της Ρωσίας.

Στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα, σύμμαχο της Ρωσίας, αναπτύχθηκαν τους προηγούμενους μήνες στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για να πολεμήσουν εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων που είχαν καταλάβει εδάφη της.

Υπήρξαν εξάλλου αναφορές για στρατολόγηση πολιτών από άλλες χώρες – όπως η Κίνα, η Ινδία, η Κούβα, η Σενεγάλη και το Τόγκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

