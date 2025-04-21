Δημοσκόπηση στο Ισραήλ: Το 56% θέλει συμφωνία με Χαμάς και λήξη του πολέμου

Σε δημοσκόπηση της κρατικής τηλεόρασης το 56% τάσσεται υπέρ της σύναψης συμφωνίας με τη Χαμάς. Πρώτο παραμένει το Λικούντ, το κόμμα του Νετανιάχου. Ενδυναμώνεται η δεξιά αντιπολίτευση.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, το 56% των Ισραηλινών ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της σύναψης συμφωνίας με τη Χαμάς, που θα προβλέπει την απελευθέρωση σε μία δόση όλων των ομήρων - ζωντανών και νεκρών -, με αντάλλαγμα τη λήξη του πολέμου, την πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Γάζα και την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Ισραήλ. Αυτό καταδεικνύει δημοσκόπηση για λογαριασμό της κρατικής ισραηλινής τηλεόρασης, που δημοσιεύθηκε σήμερα.



Με άλλα λόγια η άποψη του 56% συμπίπτει με το πλαίσιο συμφωνίας που προτείνει η Χαμάς (!). Το υψηλό αυτό ποσοστό καταδεικνύει το αίσθημα κόπωσης της ισραηλινής κοινής γνώμης από τις επανειλημμένες δηλώσεις του Βενιαμίν Νετανιάχου ότι η νίκη έρχεται σύντομα – άποψη που εξέφρασε ακόμα μια φορά σε τηλεοπτικό διάγγελμα το βράδυ του Σαββάτου (19/4). Αντιθέτως, σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, το 22% υποστηρίζει τη συνέχιση του πολέμου και ένα άλλο 22% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη.



Παρότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν εγκρίνει την κυβερνητική διαχείριση του μετώπου της Γάζας, η δημοσκοπική πορεία του Λικούντ δεν επηρεάζεται αρνητικά. Το κόμμα του Νετανιάχου παραμένει στην πρώτη θέση με 24 δημοσκοπικές έδρες, αυξάνοντας μάλιστα τη δύναμή του κατά μία έδρα σε σχέση με αντίστοιχη δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε στις αρχές Απριλίου.

Νικητές και ηττημένοι

Νικητές της δημοσκόπησης αναδεικνύονται τα κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης. Έτσι, στη δεύτερη θέση ισοψηφούν με 16 δημοσκοπικές έδρες το δεξιό «Ισραήλ το Σπίτι μας» του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και η κεντροδεξιά «Παράταξη Εξουσίας» του Μπένι Γκαντς. Την ίδια στιγμή, η κεντροαριστερή αξιωματική αντιπολίτευση του Γιαΐρ Λαπίντ συνεχίζει την πτωτική της πορεία φτάνοντας στις 13 δημοσκοπικές έδρες.



Αντιθέτως, οι «Δημοκράτες» υπό τον Γιαΐρ Γκολάν, που είναι και το μοναδικό εβραϊκό αριστερό κόμμα του σημερινού πολιτικού χάρτη της χώρας, φαίνεται πως σταθεροποιούν τη δύναμή τους με 14 έδρες, ξεπερνώντας την αξιωματική αντιπολίτευση του Γιαΐρ Λαπίντ.



Παρά τη σαφή βελτίωση της συνολικής τους εικόνας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταφέρνουν να συγκεντρώσουν τον «μαγικό αριθμό» των 61 δημοσκοπικών εδρών – δεδομένο που θα σήμαινε ότι θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση χωρίς «δεξιά δεκανίκια».



Χαμένοι της σημερινής δημοσκόπησης αποδεικνύονται οι δύο «ακραίοι» εταίροι της κυβέρνησης Νετανιάχου. Η «Εβραϊκή Ισχύς» του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ περιορίζεται στις 9 δημοσκοπικές έδρες, χάνοντας μία έδρα σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, ενώ ο «Θρησκευτικός Σιωνισμός» του Μπετσαλέλ Σμότριτς, εάν θα διεξάγονταν σήμερα βουλευτικές εκλογές, θα παρέμενε εκτός κοινοβουλίου.



Η αρνητική δημοσκοπική τάση των δύο αυτών εκφραστών της εθνοθρησκευτικής ακροδεξιάς εξηγείται από το εξαιρετικά υψηλό 56% των ερωτηθέντων, οι οποίοι στην πραγματικότητα εκφράζουν την κόπωση της κοινωνίας, φτάνοντας στο σημείο να συνταχθούν με το πλαίσιο που προτείνει η Χαμάς.



Από την άλλη, παρότι εκφράζεται ξεκάθαρα η αμφισβήτηση των ερωτηθέντων ως προς τη διαχείριση του μετώπου στη Γάζα, το Λικούντ αυξάνει οριακά τα ποσοστά του – που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης ή, έστω, παράτασης της ανοχής προς τους χειρισμούς του Βενιαμίν Νετανιάχου.

