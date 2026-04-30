Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει συστάσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών από τις υψηλές τιμές της ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σειρά συστάσεων για την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών από ενεργειακές αποσυνδέσεις, την βελτιωμένη διαχείριση των συμβάσεών τους για την προμήθεια ενέργειας, καθώς και τον ενεργό τους ρόλο στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας μέσω της αυτοπαραγωγής και της κοινής χρήσης ενέργειας.

Οι συστάσεις υλοποιούν τη δέσμη ενεργειακών μέτρων για τους πολίτες και την ανακοίνωση AccelerateEU που εξέδωσε πρόσφατα η Επιτροπή για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης των ορυκτών καυσίμων.

Η δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού, ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος είναι βασική προϋπόθεση για την ώθηση της Ευρώπης προς την ενεργειακή της ανεξαρτησία. Οι συστάσεις που εκδόθηκαν σήμερα εστιάζουν στη βελτίωση της θέσης των Ευρωπαίων καταναλωτών, διευκολύνοντάς τους να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό τους, καθώς και στην πρόληψη των αποσυνδέσεων και των συνεπειών που απορρέουν από τυχόν πτωχεύσεις προμηθευτών. Επίσης, έρχονται να στηρίξουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν γρήγορα ενεργειακές κοινότητες και μορφές αυτοκατανάλωσης και κοινής χρήσης ενέργειας, που μπορούν να βοηθήσουν στη μετάβαση στην καθαρότερη ενέργεια, μειώνοντας παράλληλα τις τιμές.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν δήλωσε σχετικά: «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπός της στις τιμές της ενέργειας υπογραμμίζουν πόσο ασταθείς παραμένουν οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας και πόσο επειγόντως πρέπει να ενισχύσει την ενεργειακή της ανθεκτικότητα η Ευρώπη. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και ασφαλές ενεργειακό σύστημα που θα είναι επικεντρωμένο στον καταναλωτή. Σε μια εποχή που η αύξηση του ενεργειακού κόστους δημιουργεί πραγματική ανησυχία στους πολίτες της ΕΕ, η δέσμη αυτή μετατρέπει τις φιλόδοξες πολιτικές σε απτά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις κοινότητες και τις μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να προστατεύσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά από τις ενεργειακές αποσυνδέσεις και να στηρίξουμε όλους τους καταναλωτές ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τις ενεργειακές τους συμβάσεις και να έχουν ενεργό ρόλο στη μετάβαση.»

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων, παρέχοντας τεχνική βοήθεια και παρακολουθώντας την πρόοδο που σημειώνεται.

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

