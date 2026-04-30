«Άναψε φωτιές» δήλωση της Κάγια Κάλας: Πολωνός ΥΠΕΞ «Μακάρι κάποιοι να είχαν τα α....α της» - Ειρωνική η Ζαχάροβα

«Μακάρι κάποιοι άντρες να είχαν τα κότσια της (α...α)» ήταν το λακωνικό, αλλά εξόχως αιχμηρό σχόλιο του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι

«Άναψε φωτιές» η δήλωση της ύπατης εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας την Παρασκευή. «Η Ρωσία δεν θέλει να εμπλακεί σε κανενός είδους διάλογο. Δεν πρέπει να ταπεινωνόμαστε λέγοντας "παρακαλούμε, σας ικευτεύουμε να μας μιλήσετε"» δήλωσε χαρακτηριστικά η Κάλας. 

«Μακάρι κάποιοι άντρες να είχαν τα κότσια της (α...α)» ήταν το λακωνικό, αλλά εξόχως αιχμηρό σχόλιο του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ο οποίος αναδημοσίευσε βίντεο με την επίμαχη δήλωση της Ευρωπαίας αξιωματούχου. 

Για τη δήλωση της Κάλας παρενέβη και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, με ανάρτησή της στο Telegram, αλλά τα όσα έγραψε είχαν σαρκαστικό πνεύμα:  

«Καταλαβαίνω. Κάποτε έλεγαν ότι ήμασταν απομονωμένοι (σ.σ η Ρωσία). Τώρα δείτε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Όπως λέει και η παροιμία, σε κυνηγάω τόσο καιρό μόνο και μόνο για να σου πω πόσο αδιάφορος είμαι.

Προφανώς, αυτό είναι κάποιο παλιό εσθονικό παιχνίδι (σ.σ η Κάλας είναι Εσθονή): να βάζεις έναν κάδο απορριμμάτων στο κεφάλι σου και να κάνεις ότι δεν σε παρακολουθεί κανείς».

