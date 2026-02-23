Ισραηλινοί έποικοι βανδάλισαν ένα τζαμί στην κατεχόμενη από το Ισραήλ, Δυτική Όχθη, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, γράφοντας προσβλητικά συνθήματα με σπρέι και βάζοντας φωτιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πιστοί που προσήλθαν για την πρώτη προσευχή της ημέρας βρήκαν τις ζημιές και μια φωτιά που ακόμα σιγόκαιγε, βγάζοντας μαύρο καπνό στην είσοδο του τεμένους Αμπού Μπακρ Αλ-Σιντίκ στην πόλη Τελ, κοντά στη Ναμπλούς, και μαυρίζοντας την περίτεχνη πύλη.

«Έπαθα σοκ όταν άνοιξα την πόρτα», δήλωσε ο Μουνίρ Ραμντάν, που ζει κοντά στο τζαμί. «Η φωτιά έκαιγε εδώ στον χώρο, τα τζάμια ήταν σπασμένα και η πόρτα είχε καταστραφεί».

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας δείχνουν δύο άτομα να πλησιάζουν το τζαμί κρατώντας βενζίνη και ένα δοχείο με σπρέι, και να τρέχουν μακριά λίγα λεπτά αργότερα, ανέφερε ο Ραμντάν.

Το Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων ανέφερε ότι έποικοι βανδάλισαν ή επιτέθηκαν σε 45 τζαμιά στη Δυτική Όχθη τον περασμένο χρόνο. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι μουσουλμάνοι τηρούν τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού.

«Η πρόκληση απευθύνεται ιδιαίτερα σε εκείνον που νηστεύει, γιατί νηστεύεις και εισέρχεσαι σε έναν μήνα ελέους και συγχώρεσης από τον Θεό», είπε ο Σάλεμ Ιστάγιε, κάτοικος του Τελ. «Έτσι τους αρέσει να σε προκαλούν με λόγια, δεν επιτίθενται προσωπικά σε εσένα, επιτίθενται στη θρησκεία σου, στην ισλαμική πίστη».

Ο ισραηλινός στρατός και η αστυνομία δήλωσαν ότι ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό και αναζητούν υπόπτους. Ο στρατός ανέφερε ότι «καταδικάζει έντονα» τη βλάβη σε θρησκευτικά ιδρύματα.

Παλαιστίνιοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι οι ισραηλινές αρχές συστηματικά αποτυγχάνουν να διώξουν ποινικά εποίκους ή να τους λογοδοτήσουν για τη βία.

Υπήρξε πρόσφατα αύξηση της βίας από εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Την περασμένη εβδομάδα, έποικοι σκότωσαν έναν 19χρονο Παλαιστινιο-Αμερικανό άνδρα, τον Νασράλα Αμπού Σιγιάμ.

