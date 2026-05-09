Πρόθυμη να δεχθεί πρόσθετα αμερικανικά στρατεύματα δηλώνει η Πολωνία

Η Βαρσοβία είναι έτοιμη να δεχθεί περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μειώσει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη γειτονική Γερμανία.

«Η Πολωνία είναι έτοιμη να δεχθεί πρόσθετα αμερικανικά στρατεύματα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και να διασφαλιστεί ακόμη καλύτερη προστασία για την Ευρώπη», έγραψε στο X ο Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς.

«Η πολωνοαμερικανική συμμαχία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ασφάλειάς μας», ανέφερε ο Κοσινιάκ-Καμίς.

Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy 🇵🇱🤝🇺🇸 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 9, 2026

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μετακινήσουν στρατιώτες στην Πολωνία.

Ο Τραμπ, σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, εξήρε τις σχέσεις της Αμερικής με τη Βαρσοβία και με τον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, έναν εθνικιστή τον οποίο η κυβέρνησή του στήριξε στις περσινές προεδρικές εκλογές.

Η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, είχε παρέμβει στην αμφίρροπη προεκλογική εκστρατεία, ταξιδεύοντας στην Πολωνία και μιλώντας σε συντηρητική συγκέντρωση.

«Έχουμε εξαιρετική σχέση με την Πολωνία, έχω εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο, τον στήριξα και κέρδισε», δήλωσε ο Τραμπ. «Είναι σπουδαίος μαχητής, είναι σπουδαίος άνθρωπος, τον συμπαθώ πολύ, οπότε αυτό είναι πιθανό», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε αν θα μεταφέρει αμερικανικά στρατεύματα στην Πολωνία ή σε κάποια άλλη χώρα της ανατολικής πτέρυγας, εφόσον αποσυρθούν από τη Γερμανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία κατά περισσότερους από 5.000 στρατιώτες, εντείνοντας τις ανησυχίες για κατακερματισμό στο ΝΑΤΟ.

Σε ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση Τραμπ για τη Γερμανία, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, πολιτικός αντίπαλος του Ναβρότσκι, δήλωσε ότι η διατλαντική συμμαχία του ΝΑΤΟ κινδυνεύει να διαλυθεί και κάλεσε όλα τα μέλη να αντιστρέψουν «αυτή την καταστροφική τάση».

Ο Τουσκ έχει υιοθετήσει πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στις πολιτικές του Τραμπ, ενώ συνεχίζει να τονίζει ότι οι ΗΠΑ αποτελούν βασικό σύμμαχο της Πολωνίας, όπου σήμερα σταθμεύουν περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες.

Η θέση της Πολωνίας στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ την εκθέτει σε αυξημένους περιφερειακούς κινδύνους ασφαλείας, ιδίως από τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία και τη στρατιωτική παρουσία της στη Λευκορωσία.

Η Πολωνία δαπανά σχεδόν το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Ο υπουργός Οικονομικών Αντρέι Ντομάνσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Βαρσοβία είναι οικονομικά προετοιμασμένη να δεχθεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα.



Πηγή: skai.gr

