Τουρκία: «Αποτρέψαμε αιματοχυσία στη Συρία»

Σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στο τουρκικό κανάλι NTV, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν περιέγραψε το παρασκήνιο που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος Άσαντ και το ρόλο που έπαιξε η Τουρκία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σύμμαχοι του Μπασάρ αλ Άσαντ, Ρωσία και Ιράν δεν θα παρέμβουν στην «επίθεση αστραπή» από τους τζιχαντιστές, που ανέτρεψε το καθεστώς.



Σύμφωνα με τον Φιντάν, η Τουρκία στη συνάντηση τους στη Ντόχα έπεισε τη Ρωσία και το Ιράν να μην υποστηρίξουν τον Σύρο δικτάτορα, και έτσι επέτρεψε «μια αναίμακτη κατάρρευση του καθεστώτος», όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. «Αν το καθεστώς είχε υποστηριχθεί θα μπορούσε το αποτέλεσμα να ήταν πολύ αιματηρό. Οι Ρώσοι και οι Ιρανοί είδαν ότι δεν είχε νόημα να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», είπε ο Φιντάν ο οποίος αποκάλυψε πώς έγινε η συνεννόηση: «Μιλήσαμε με τη Μόσχα και την Τεχεράνη και τους είπαμε να μην μπουν στρατιωτικά στην εξίσωση». «Μετά από κάποιο σημείο, τηλεφώνησαν και ο Άσαντ έφυγε εκείνο το βράδυ».

Να διαλυθούν οι κουρδικές δυνάμεις

Σχετικά με τιςκουρδικές οργανώσεις στη Συρία, ο Φιντάν ήταν απόλυτος: «η εξάλειψη του YPG είναι στρατηγικός μας στόχος. Με άλλα λόγια, είτε αυτοδιαλύονται είτε διαλύονται, δηλαδή εξαφανίζονται», είπε χαρακτηριστικά, μάλιστα ανέφερε ότι ηγετικά στελέχη του YPG με ξένη υπηκοότητα θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη Συρία άμεσα και οι Σύριοι του YPG να καταθέσουν τα όπλα τους.



Σχετικά με τη τζιχαντιστική οργάνωση του HTS η οποία και διεκπεραίωσε την επιχείρηση αστραπή, είπε ότι η Τουρκία ήταν σε επικοινωνία μαζί της για μεγάλο χρονικό διάστημα και παραδέχτηκε ότι την υποστηρίζει σαφώς προς το παρόν. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία διαμήνυσε στο Ισραήλ ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στη Συρία και την κατάληψη της ουδέτερης ζώνης στα Υψίπεδα του Γκολάν. Στο μεταξύ η Άγκυρα προχωρά στην προώθηση της παρουσίας της στη Συρία. Όπως δήλωσε ο Φιντάν στη συνέντευξη του στο NTV, η πρεσβεία της Τουρκίας στη Δαμασκό θα λειτουργεί από σήμερα, ο δε προσωρινός επιτετραμμένος της τουρκικής πρεσβείας στη Δαμασκό Μπουρχάν Κιόρογλου και η ομάδα του είναι καθ΄ οδόν προς την συριακή πρωτεύουσα.

Συνάντηση στην Ιορδανία

Στο μεταξύ τα μάτια όλων θα είναι στραμμένα αυτό το Σαββατοκύριακο στην Άκαμπα της Ιορδανίας, όπου θα πραγματοποιηθούν υψηλού επιπέδου συναντήσεις με Άραβες και ξένους ηγέτες, που θα συζητήσουν για την επόμενη μέρα στη χώρα. Θα συμμετάσχουν υπουργοί Εξωτερικών από την Αραβική Ομάδα Επαφής για τη Συρία, που περιλαμβάνει την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου. Συμμετέχουν επίσης οι υπουργοί Εξωτερικών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Παρόντες θα είναι και οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρκίας και ΗΠΑ και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για τις εξωτερικές υποθέσεις, όπως και ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Συρία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιορδανίας. «Οι συνομιλίες στοχεύουν να υποστηρίξουν μια περιεκτική πολιτική διαδικασία για τη Συρία, σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

