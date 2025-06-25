Ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χαρακτήρισε τη συμφωνία της Συμμαχίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών ως ένα «ποιοτικό άλμα» στη συλλογική άμυνα, υπογραμμίζοντας ότι οι σύμμαχοι ανέλαβαν σημαντικές δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν σε σημαντικές απειλές.

«Η νέα δέσμευση για την άμυνα είναι φιλόδοξη, αλλά απολύτως αναγκαία», δήλωσε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ».

Ο Ρούτε επισήμανε επίσης ότι «οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και οι υπόλοιποι θα αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους», ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σημερινής γεωπολιτικής συγκυρίας.

Παράλληλα, ο Ρούτε, τόνισε την ανάγκη να επεκταθεί άμεσα η αμυντική βιομηχανική ικανότητα της Συμμαχίας «και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Ο Ρούτε επανέλαβε τη σταθερή στήριξη του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, λέγοντας πως «η Συμμαχία στέκεται ακλόνητα στο πλευρό της» και ότι «θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε στην αμετάκλητη πορεία της προς την ένταξη».

Αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρούτε σημείωσε πως η γλώσσα που χρησιμοποιεί απέναντί του «είναι ζήτημα γούστου», προσθέτοντας με νόημα: «Ο Τραμπ αξίζει κάθε έπαινο». Ο ίδιος εκτίμησε επίσης πως «μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη ‘περίπου’ στο στόχο του 5% για τις αμυντικές δαπάνες».



Πηγή: skai.gr

