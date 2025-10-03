Κλείνει για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου - Αναφορές για παρουσία drones

Και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με τον κυβερνήτη ενός αεροσκάφους του οποίου η αναχώρηση ακυρώθηκε να ενημερώνει τους επιβάτες ότι είχαν εντοπιστεί ξανά drones.

Ο πιλότος της πτήσης για Λονδίνο είπε στους επιβάτες ότι τα ελικόπτερα της αστυνομίας ήταν στον αέρα και δεν ήταν σαφές εάν η πτήση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου δήλωσε ότι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης του Μονάχου έκλεισαν, αλλά ο λόγος για το κλείσιμο δεν είναι ακόμη σαφής.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του αερολιμένα

Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του και το βράδυ της Πέμπτης έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία drones στον εναέριο χώρο του. Όλες οι πτήσεις και οι αφίξεις ανεστάλησαν, ενώ πολλά αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα και περίπου 3.000 επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου που εκδόθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 17 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ 15 πτήσεις εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγκάρδης, της Νυρεμβέργης, της Βιέννης και της Φρανκφούρτης.

Η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) όταν και δόθηκε απαγόρευση προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ το αεροδρόμιο δε λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης.

Το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε κανονικά μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Πηγή: skai.gr

