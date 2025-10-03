Σημαντικός αριθμός συλλήψεων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα προάστια του Σικάγο, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Η συγκεκριμένη εγκατάσταση βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, μετά την έναρξη ομοσπονδιακής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά παράτυπων μεταναστών τον περασμένο μήνα.

Το τελευταίο διάστημα η ένταση στο Σικάγο έχει αυξηθεί, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις προσπάθειες απέλασης μεταναστών, συλλαμβάνοντας ακόμη και άτομα χωρίς ποινικό μητρώο. Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ, ανέφερε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε από το Πεντάγωνο να αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Πολιτεία.

Έξω από το κέντρο κράτησης του Μπρόαντβιου, οι διαδηλωτές αρχικά συγκεντρώθηκαν ειρηνικά, τραγουδώντας χριστιανικούς και εβραϊκούς ύμνους. Στο σημείο έφθασε ο διοικητής της Υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων, Γκρέγκορι Μποβίνο, συνοδευόμενος από θωρακισμένα οχήματα και πράκτορες με μάσκες αερίων.

Στη συνέχεια, η κατάσταση κλιμακώθηκε, με διαδηλωτές να εμπαίζουν τις αστυνομικές δυνάμεις και να σημειώνονται συμπλοκές. Αστυνομικοί της Πολιτείας του Ιλινόι, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν οπλισμένοι και εξοπλισμένοι με γυαλιά νυχτερινής όρασης, προχώρησαν σε πολλές συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα που φάνηκε να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα κατά τη σύλληψή της.

«Είναι εξωφρενικό. Βρίσκομαι εδώ για να διαδηλώσω σιωπηλά και μας διώχνουν από τον δρόμο και το πεζοδρόμιο και χρησιμοποιούν βία εναντίον μας», δήλωσε ο Κέβιν Ράιαν, βετεράνος πεζοναύτης και υποψήφιος με τους Δημοκρατικούς για τη Γερουσία.

Η Πολιτειακή Αστυνομία δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εντάσεις και καταγγελίες για υπερβολική βία

Οι κάτοικοι του Σικάγο έχουν οργανώσει επανειλημμένες κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας ομοσπονδιακών πρακτόρων στην Πολιτεία, με επίκεντρο τις εγκαταστάσεις της ICE στο Μπρόαντβιου, περιοχή που κατοικείται κυρίως από μαύρους και βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις, διαδηλωτές που κάθονταν στο έδαφος για να εμποδίσουν τη μεταφορά κρατουμένων, απομακρύνθηκαν με χρήση βίας, χημικών και πλαστικών σφαιρών από πράκτορες της υπηρεσίας.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν παρόμοια αντιμετώπιση και σε άλλες μεγαλουπόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, η Ουάσινγκτον και το Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διέταξε τα στελέχη του υπουργείου να «υπερασπιστούν τις εγκαταστάσεις της ICE, ιδίως στο Πόρτλαντ και το Σικάγο».

Αντιδράσεις τοπικών φορέων και έρευνες

Στο Μπρόαντβιου, μασκοφόροι πράκτορες της ICE εξακολουθούν να κάνουν χρήση πλαστικών σφαιρών και χημικών μέσων για τη διάλυση των συγκεντρωμένων. Η δήμαρχος της περιοχής έχει εκφράσει ανησυχία για τις επιπτώσεις των δακρυγόνων στους κατοίκους και έχει επισημάνει ότι ο φράχτης της ICE, που κατασκευάστηκε χωρίς έγκριση των τοπικών αρχών, εμποδίζει την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα διεξάγει δύο ποινικές έρευνες για τις ενέργειες των στελεχών της ICE, με τη μία να αφορά καταγγελία για στοχοποίηση αυτοκινήτου δημοσιογράφου τοπικού τηλεοπτικού σταθμού.

