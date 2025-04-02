Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι περιμένει πυραύλους Taurus από τη Γερμανία του Μερτς

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει πως ο προαλειφόμενος επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μερτς, θα εγκρίνει παραδόσεις πυραύλων κρουζ Taurus στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ώστε να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την απερχόμενη επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Ανναλένα Μπέρμποκ στο Κίεβο χθες Τρίτη, ο κ. Ζελένσκι ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αναμένει πως συντηρητικός επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας θα αποφασίσει άμεσα σχετικά με τους πυραύλους κρουζ αυτού του τύπου —οι οποίοι, επισήμως τουλάχιστον, έχουν βεληνεκές κάπου 500 χιλιομέτρων— μόλις αναλάβει την εξουσία.

«Θα δουλέψουμε γι’ αυτό», απάντησε ο ουκρανός πρόεδρος, σημειώνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες, αποφεύγοντας πάντως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Όταν πιέστηκε να πει αν ελπίζει πως οι παραδόσεις θα γίνουν, διαβεβαίωσε πως «ναι, φυσικά (...) Είναι κάτι παραπάνω από ελπίδα».

Αναφερθείσα στις παραδόσεις των πυραύλων αυτών, η κυρία Μπέρμποκ περιορίστηκε να πει ότι ως απερχόμενη υπουργός Εξωτερικών δεν μπορεί να κάνει υποθέσεις για την πολιτική της επόμενης κυβέρνησης. Θύμισε πάντως ότι οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του κ. Μερτς έχουν αναφερθεί επανειλημμένα στην ανάγκη που υπάρχει ο ουκρανικός στρατός να προμηθευτεί όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Τον Φεβρουάριο, ο Φρίντριχ Μερτς άφησε ανοικτό το ζήτημα, επισημαίνοντας ωστόσο πως η Ουκρανία πρέπει να έχει στη διάθεσή της συστήματα που χρειάζεται για να αμυνθεί, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ.

«Είτε πρόκειται για τους Taurus ή για κάποιο άλλο σύστημα, θα πρέπει να το δούμε και να συντονιστούμε με τους ευρωπαίους συμμάχους μας», ανέφερε. Ταυτόχρονα, τόνισε πως η Γερμανία δεν πρέπει να γίνει «μέρος του πολέμου».

Ο απερχόμενος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), ο Όλαφ Σολτς, αντιτάχθηκε επανειλημμένα σε παραδόσεις των πυραύλων χαμηλής παρατηρησιμότητας (MBDA/Saab Bofors Dynamics) στον ουκρανικό στρατό, επικαλούμενος ανησυχίες πως η απόφαση θα οδηγούσε σε κλιμάκωση.

Ο κ. Μερτς έχει δηλώσει πως ελπίζει η κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού» που εννοεί να σχηματίσει να έχει ορκιστεί και αναλάβει την εξουσία στη Γερμανία περί τα μέσα του Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

