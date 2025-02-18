Ο πάπας Φραγκίσκος πέρασε γαλήνια το τέταρτο βράδυ του στο νοσοκομείο, με εκπρόσωπο του Βατικανού να ανακοινώνει πως έφαγε και το πρωινό του.

Ο Ματέο Μπρούνι σημείωσε πως σήμερα το απόγευμα θα βγει νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον ποντίφικα, ο οποίος νοσηλεύεται με πολυμικροβιακή αναπνευστική λοίμωξη.

Χτες, Δευτέρα, το Βατικανό ανακοίνωσε πως ο πάπας είναι σε σταθερή κλινική κατάσταση και δεν έχει πυρετό.

«Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες και σήμερα έδειξαν πολυμικροβιακή λοίμωξη της αναπνευστικής οδού, η οποία οδήγησε σε περαιτέρω αλλαγή στη θεραπεία.

«Όλες οι εξετάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι ενδεικτικές μιας σύνθετης κλινικής εικόνας που θα απαιτήσει κατάλληλη νοσηλεία», ανέφερε η προηγούμενη ανακοίνωση.

