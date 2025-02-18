«Άκαρπη» η σύνοδος των Ευρωπαίων για την Ουκρανία

Χωρίς κοινή γραμμή για την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία έληξε η σύνοδος των Ευρωπαίων, που είχε συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Την ώρα που ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων για το μέλλον της Ουκρανίας και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, στις Βρυξέλλες η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποδέχονταν τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.



Μετά και την άκαρπη σύνοδο στο Παρίσι, όπου οι έξι αρχηγοί ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που συμμετείχαν, «διχάστηκαν» ως προς την αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία μετά την επίτευξη εκεχειρίας, ο Κέλογκ ζήτησε εκ νέου διευκρινίσεις για τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφού επισήμανε τη συμβολή της Ε.Ε στην εξασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης της Ουκρανίας που αγγίζει τα 135 δις ευρώ και με επιπλέον 52 δις στρατιωτικής στήριξης του Κιέβου, τόνισε προς τον Αμερικανό συνομιλητή της ότι η Ένωση έχει αναλάβει πλήρως το κόστος της στρατιωτικής ενίσχυσης της χώρας.



Χαρακτηρίζοντας τη στιγμή κρίσιμη, εξέφρασε εξάλλου την ετοιμότητα της Ευρώπης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, προκειμένου να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και να συμβάλει προς μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, που δικαιωματικά αξίζει στην Ουκρανία και τον λαό της.



H κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να εκκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσε το τέλος των ψευδαισθήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζεται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά της, ενώ έγινε άμεσα αντιληπτό ότι θα πρέπει να αναλάβει μόνη της τη συνέχιση της στήριξης του Κιέβου.

«Σε λάθος στιγμή» η συζήτηση;

Η χθεσινή σύνοδος, που συγκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν έφερε στο Παρίσι τους ηγέτες Γερμανίας, Πολωνίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Δανίας, Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποφασίσουν δύο κρίσιμα ζητήματα: την πιθανή αποστολή ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία και τρόπους χρηματοδότησης μαζικών αμυντικών επενδύσεων.



Το πρώτο -που αφορά ουσιαστικά τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία- προκάλεσε «σύγκρουση» ανάμεσα στους συμμετέχοντες,με τον Γερμανό καγκελάριο να αναφέρει πως ακόμα και η συζήτηση μιας τέτοιας κίνησης είναι «ενοχλητική» και «ακατανόητη καθώς διεξάγεται τη λάθος στιγμή». Ο Όλαφ Σολτς απαντούσε ευθέως στην προθυμία του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να αναπτυχθούν βρετανικές δυνάμεις στην Ουκρανία ωστόσο ως «μέρος ενός συνολικού πακέτου με τη στήριξη των ΗΠΑ».



Και εάν η αντίδραση του Σολτς συνδέεται σαφώς με τις ομοσπονδιακές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, την ίδια στάση κράτησαν πάντως και η Ισπανία και Πολωνία. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παραδέχθηκε επίσης ότι το ζήτημα είναι «περίπλοκο».



Το ζήτημα ανάπτυξης ειρηνευτικής αποστολής προέκυψε καθώς ο Μακρόν είχε προτείνει μια «δύναμη επιβεβαίωσης» στα μετόπισθεν μιας μελλοντικής «γραμμής εκεχειρίας» στην Ουκρανία, σύμφωνα με διαρροή από το Ελυζέ. Ουσιαστικά, ζητούσε από τους Ευρωπαίους να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που φέρεται να έχουν στείλει οι ΗΠΑ σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με το πώς θα συμβάλλουν στις εγγυήσεις «ασφάλειας» για την Ουκρανία.



Συναίνεση για τις αμυντικές δαπάνες

Συνοψίζοντας τα πενιχρά αποτελέσματα της χθεσινής συνόδου, Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι «ήταν έτοιμοι να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά οι τρόποι θα εξεταστούν από κάθε πλευρά ξεχωριστά και στη βάση της αμερικανικής στήριξης». Συναίνεση πάντως επετεύχθη στην ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών με τον Σολτς να καλωσορίζει θερμά την πρόταση της Κομισιόν για χαλάρωση των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: Deutsche Welle

