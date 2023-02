Ο Πρόεδρος Μπάιντεν έπεσε (ξανά) από τις σκάλες του Air Force One- Δείτε βίντεο

Aκόμη μια ατυχής σκηνή που έγινε viral για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ο οποίος και σκόνταψε ξανά στις σκάλες του Air Force One κατα την επιβίβαση του για να αποχωρήσει από την Πολωνία.

O πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται πώς είναι επιρρεπής σε τέτοια (ευτυχώς) μικροατυχήματα ειδικά σε σκάλες αεροσκαφών καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Μόλις χθες μάλιστα, φτάνοντας στη Βαρσοβία, μετά το σύντομο ταξίδι του στο Κίεβο, έπεσε ξανά κατεβαίνοντας τις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ.

JUST IN - Biden stumbled and fell forward while going up the main stairs of Air Force One departing Warsaw, Poland pic.twitter.com/5w2FJpRcjW