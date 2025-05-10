Ο πρίγκιπας Χάρι χάθηκε στο Λονδίνο και «χτύπησε»... λάθος πόρτες - Οι κάτοικοι έμειναν άναυδοι

Τουλάχιστον τρεις φορές ο πρίγκιπας Χάρι «χτύπησε» λάθος πόρτες σε σπίτια, περιπλανώμενος στο Φούλαμ. Σε μια περίπτωση, η κάμερα του κουδουνιού τον «έπιασε» να κοιτάζει μπερδεμένος, σαφώς αβέβαιος για το πού βρισκόταν.

Όλα αυτά συνέβησαν με φόντο νομικές διαμάχες, όπου ο πρίγκιπας Χάρι αμφισβητεί την απόφαση να του αφαιρεθεί η ασφάλεια όσο βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιος παραπονιέται ότι αισθάνεται ευάλωτος, ειδικά όταν επισκέπτεται την οικογένειά του.

Παρόλα αυτά, το να βλέπεις έναν… χαμένο πρίγκιπα να περιπλανιέται στο Φούλαμ, αυτό μοιάζει, πραγματικά, με φάρσα.

😁 — Who’s there?

— It’s me, your prince!

Prince Harry got lost in London, knocked on the wrong doors — residents stunned!



At least three times Harry knocked on the wrong houses, wandering around Fulham. In one case, a doorbell camera even caught him looking puzzled, clearly… pic.twitter.com/dXQgJVhNsj — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2025

Η επίσκεψη του Χάρι έρχεται στον απόηχο μιας αμφιλεγόμενης συνέντευξης στο BBC, στην οποία ο πρίγκιπας δήλωσε την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι: «Δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα έχει ο πατέρας μου. Δεν θέλει να μου μιλήσει εξαιτίας αυτών των θεμάτων ασφαλείας». Το σχόλιο αυτό φαίνεται ότι αποξένωσε ακόμη περισσότερο τον Χάρι από την οικογένειά του.

Από τη στιγμή που παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετακόμισε μόνιμα στις ΗΠΑ, η βρετανική κυβέρνηση του αφαίρεσε το αυτόματο δικαίωμα κρατικής ασφάλειας, μια απόφαση που ο ίδιος θεωρεί επικίνδυνη και άδικη. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες προσφυγές και ενστάσεις, με τον Χάρι να φτάνει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να εξεταστεί ξανά η ανάγκη προστασίας για εκείνον, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους. Όμως οι δικαστές ήταν ξεκάθαροι: «Οι κανονισμοί εφαρμόστηκαν όπως έπρεπε». Η συνέντευξή του ήταν γεμάτη συγκίνηση, παράπονο αλλά και -για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια- διάθεση για συμφιλίωση.

