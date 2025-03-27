Βασιλιάς Κάρολος: Ο Τύπος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο Βασιλιάς Κάρολος υπερασπίστηκε τον ρόλο του Τύπου ως θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας, σε μια δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από δεξίωση που διοργάνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με καλεσμένους δημοσιογράφους τοπικών μέσων ενημέρωσης από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βρετανός μονάρχης τόνισε τη σημασία της ελευθεροτυπίας, προσθέτοντας ότι ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών μέσων γίνεται όλο και πιο κρίσιμος «σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς». Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος και η Βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκαν 400 καλεσμένους από διάφορους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, ως ένδειξη υποστήριξης προς την τοπική δημοσιογραφία.

«Ένα ελεύθερο μέσο είναι αυτό που θα κάνει και κάνει λάθη», ανέφερε ο Κάρολος, «αλλά όταν είναι στα καλύτερά του, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας μας (...) Είναι προς το συμφέρον όλων να πετύχετε. Διότι χωρίς ακμάζοντα και οικονομικά ισχυρά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, θα ήμασταν όλοι φτωχότεροι».

Ο ίδιος υπενθύμισε μια ομιλία του το 2002, όταν είχε γιορτάσει τα 300 χρόνια από την έκδοση της πρώτης ημερήσιας εθνικής εφημερίδας της Βρετανίας, της Daily Courant. «Δύο δεκαετίες μετά, όταν δίνεται υπερβολική έμφαση σε ό,τι μας χωρίζει, ο ρόλος της βιομηχανίας σας είναι πιο σημαντικός από ποτέ», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως η δημοσιογραφία ξεκινά από την τοπική ενημέρωση.

«Ο τύπος φωτίζει τις σκοτεινές γωνιές»

Ο Βασιλιάς αναγνώρισε τη σημασία της ενημέρωσης στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών. «Τα ρεπορτάζ σας και το έργο όλων εκείνων που σας υποστηρίζουν συμβάλλουν στην ενίσχυση και στην επιβεβαίωση των δικαιωμάτων και των ευθυνών που όλοι μοιραζόμαστε. Ρίχνουν φως σε σκοτεινές γωνιές, αποκαλύπτοντας την αδικία. Πάνω απ’ όλα, βοηθούν στην ενίσχυση των κοινοτήτων μας, σε στιγμές χαράς και λύπης».

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί έχουν προσαρμοστεί σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται από νέες τεχνολογίες και οικονομικές πιέσεις. Αναφέρθηκε στην ανάγκη των μέσων ενημέρωσης να προσελκύσουν το κοινό με «νέους και δημιουργικούς» τρόπους.

Η Βασίλισσα Καμίλα είναι προστάτιδα της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης Δημοσιογράφων καθώς και της Guild of St Bride's, η οποία εδρεύει στην εκκλησία St Bride's Church στην Fleet Street και είναι αλλιώς γνωστή ως η εκκλησία των δημοσιογράφων.



