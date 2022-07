Ο Πούτιν έφτυσε κατά πρόσωπο τον ΟΗΕ και την Τουρκία, λέει η Ουκρανία - Eπίθεση στο λιμάνι της Οδησσού Κόσμος 13:10, 23.07.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Το Κίεβο προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας για τις εξαγωγές των σιτηρών