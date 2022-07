Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού! - Μία μέρα μετά τη συμφωνία Μόσχας - Κιέβου Κόσμος 13:03, 23.07.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

«Ο εχθρός επετέθη κατά του εμπορικού λιμανιού της Οδησσού με πυραύλους Cruise Kalibr», διευκρίνισε η ουκρανική Επιχειρησιακή Διοίκηση του Νότιου Τομέα