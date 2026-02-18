Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη αλλά να κερδίσει περισσότερο χρόνο

Της συντακτικής ομάδας της στήλης Bloomberg Opinion

Θα έπρεπε πλέον να είναι προφανές ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, παίζει με τον χρόνο. Οι διαπραγματευτές του παρατείνουν σκόπιμα τις ειρηνευτικές συνομιλίες, κάνοντας όσες συμβιβαστικές δηλώσεις χρειάζονται για να αποτρέψουν την αναζωπύρωση της πίεσης από τις ΗΠΑ, την ώρα που ρωσικοί πύραυλοι και drones συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Ουκρανία. Αν ο Λευκός Οίκος θέλει πραγματικά να διαμεσολαβήσει για μια βιώσιμη και διαρκή συμφωνία, θα πρέπει να καταστήσει το κόστος της συνέχισης του πολέμου πολύ πιο βαρύ για για τον Ρώσο πρόεδρο.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν ελάχιστη πρόοδο στα μέτωπα, το Κρεμλίνο έχει εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον Ουκρανών αμάχων. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, την παραμονή των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, η Ρωσία εξαπέλυσε 450 drones και 71 πυραύλους εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους -20°C. Λίγες ημέρες αργότερα, η Μόσχα [ραγματοποίησε νέο πλήγμα, στοχεύοντας τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του δικτύου της Ουκρανίας.

Κάθε επίθεση επιδεινώνει τις προηγούμενες ζημιές. Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, έχει αναφέρει ότι περίπου το 80% της θερμικής παραγωγικής της ικανότητας καταστράφηκε ή υπέστη ζημιές. Οι μονάδες αυτές, που λειτουργούν με καύσιμα και πριν από τον πόλεμο αντιστοιχούσαν περίπου στα 2/3 της θερμικής ισχύος της χώρας, παρέχουν τόσο ηλεκτρική ενέργεια όσο και τηλεθέρμανση.

Οι Ουκρανοί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι όχι μόνο με διακοπές ρεύματος, αλλά και με παγωμένα σπίτια, ακινητοποιημένους ανελκυστήρες σε πολυώροφα κτίρια και προβλήματα στην υδροδότηση. Οι κάτοικοι του Κιέβου έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μόνο για λίγες ώρες την ημέρα, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, σχεδόν 600.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα.

Ο στόχος του Κρεμλίνου είναι διττός: Να «παγώσει» τους Ουκρανούς αμάχους ώστε να υποκύψουν και να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι η ρωσική νίκη είναι αναπόφευκτη και πως η βοήθεια προς την Ουκρανία απλώς καθυστερεί αυτή την έκβαση με αχρείαστο κόστος. Στην πραγματικότητα, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, η Ρωσία ελέγχει μόλις το 1/5 της ουκρανικής επικράτειας και έχει σημειώσει ελάχιστα εδαφικά κέρδη από τα πρώτα στάδια του πολέμου και όλα αυτά με τεράστιο κόστος. Εκτιμάται ότι περίπου 1,2 εκατ. Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται. Περίπου το 40% των ομοσπονδιακών δαπανών κατευθύνεται πλέον στην άμυνα και την ασφάλεια, πληγώνοντας τη ρωσική οικονομία και αποδυναμώνοντας το εργατικό της δυναμικό.

Η πρόσθετη πίεση στον Πούτιν θα είχε αποτέλεσμα και αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι διαπραγματευτές του εργάζονται τόσο μεθοδικά για να την αποτρέψουν. Η Ευρώπη έχει αποστείλει γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και έχει μεταφέρει ένα ολόκληρο θερμοηλεκτρικό σταθμό από τη Λιθουανία στην Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται το Κίεβο είναι επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη οφείλουν να επικεντρωθούν σε περαιτέρω ασφυκτικό περιορισμό των εσόδων της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου. Ένα διακομματικό νομοσχέδιο κυρώσεων που έχει κατατεθεί στο αμερικανικό Κογκρέσο, και το οποίο στοχεύει αγοραστές όπως η Ινδία και η Κίνα, θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της πίεσης προς το Κρεμλίνο. Το ίδιο και το προτεινόμενο νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο περιλαμβάνει την απαγόρευση σε εταιρείες που συνδέονται με την ΕΕ να παρέχουν ασφάλιση, επισκευές, χρηματοδότηση και άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε δεξαμενόπλοιο μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα κράτη συμφώνησαν ότι οι πόλεμοι πρέπει να έχουν όρια. ο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για Ρώσους διοικητές σχετικά με επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Αν και η Ρωσία δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, οι επιθέσεις εναντίον στόχων που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των αμάχων απαγορεύονται σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης και το Διεθνές Δίκαιο. Η ιδέα ότι αυτά μπορούν να φέρουν την ειρήνη πιο κοντά είναι απλώς γελοία. Ήρθε η ώρα οι ΗΠΑ να το πουν ξεκάθαρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.