Βανς: Ανησυχώ για τις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής των Αμερικανών μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τρίτη ότι ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

«Ανησυχώ για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να επιτηρούν τους Αμερικανούς. Ανησυχώ για τις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, ανησυχώ πολύ για την πολιτική προκατάληψη», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στην εκπομπή «The Story» του Fox News.

