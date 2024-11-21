Το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του επικεφαλής του ένοπλου τμήματος της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ είναι ένδειξη ότι «τα θύματα ακούστηκαν» δήλωσε μία εκπρόσωπος των οικογενειών των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου.

«Αυτό το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ντέιφ είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι η φωνή των θυμάτων του ακούστηκε» είπε η Γιαέλ Βίας Γκβρίρσμαν, που εκπροσωπεί τις οικογένειες 300 Ισραηλινών θυμάτων της επίθεσης. «Το δικαστήριο φέρει μια μεγάλη ευθύνη. Για εμάς, δεν είναι παρά μόνο τα πρώτα βήματα. Η διαδικασία είναι μακρά», πρόσθεσε η Γκβίρσμαν, δικηγόρος που εκπροσωπεί τα θύματα στο ΔΠΔ.

Το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ντέιφ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το Ισραήλ λέει ότι έχει σκοτώσει τον Μοχάμεντ Ντέιφ, όμως η Χαμάς δεν επιβεβαιώνει τον θάνατό του. Το ΔΠΔ ανέφερε ότι ο εισαγγελέας του δεν κατάφερε να εξακριβώσει εάν είναι ακόμη εν ζωή, για αυτό και εκδόθηκε το ένταλμα.

Όσον αφορά τα εντάλματα σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, τα αισθήματα των πελατών της Γκβίρσμαν «είναι ανάμικτα», όπως είπε η ίδια στους δημοσιογράφους. «Υπάρχει κάποιο σοκ. Σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, που αντιμετωπίζει αυτά τα εντάλματα σύλληψης, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε την πραγματικότητα. Ένα διεθνές δικαστήριο εξέδωσε μια δεσμευτική απόφαση. Πιστεύω ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να συνεργαστούμε στενά με τον εισαγγελέα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

