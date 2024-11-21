Η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα τον περασμένο χρόνο κόστισε 72 εκατομμύρια στερλίνες και ανέδειξε τη Βρετανία σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, αναφέρεται σήμερα σε μια κυβερνητική έκθεση, με την εκδήλωση να κοστίζει λιγότερο από το μισό σε σύγκριση με την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η ενθρόνιση του Καρόλου και της Καμίλα πραγματοποιήθηκε τη 6η Μαΐου του 2023. Ήταν η μεγαλύτερη τελετουργική εκδήλωση στη Βρετανία τα τελευταία 70 χρόνια, που διεξήχθη με μεγαλοπρέπεια ενώπιον 100 ηγετών της διεθνούς κοινότητας και την οποία παρακολούθησαν από τους τηλεοπτικούς δέκτες εκατομμύρια άνθρωποι.

Στην ετήσια έκθεσή του, το γραφείο πολιτισμού (DCMS), το οποίο είχε αναλάβει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, ανακοίνωσε ότι η στέψη του Καρόλου κόστισε το ποσό των 50,3 εκατομμυρίων στερλινών προκειμένου να στηθεί, με επιπλέον 21,7 εκατομμύρια λίρες να δαπανώνται για την αστυνόμευση.

Το ποσό αυτό συγκρίνεται με τις εκτιμώμενες 162 εκατομμύρια στερλίνες που δαπανήθηκαν για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ και σχετικές εκδηλώσεις το 2022.

Η ενθρόνιση του Καρόλου ήταν μικρότερη σε σύγκριση με εκείνες των προκατόχων του, μεταξύ άλλων της μητέρας του, προκειμένου να αντικατοπτρίσει μια πιο σύγχρονη εποχή και να αναγνωρίσει ότι λαμβάνει χώρα σε μια εποχή οικονομικά δύσκολη για πολλούς ανθρώπους.

Εκείνη τη χρονική στιγμή, επικριτές υποστήριζαν ότι είναι λάθος να ξοδεύονται μεγάλα ποσά, όταν οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με την κρίση του κόστους διαβίωσης, όμως το παλάτι του Μπάκιγχαμ και διοργανωτές επισήμαιναν ότι θα προσέφερε οικονομική ώθηση στη Βρετανία.

Το DCMS σημειώνει πως ήταν «μία μοναδική στιγμή, που αποτέλεσε τον λόγο ολόκληρη η χώρα να ενωθεί στο πλαίσιο των εορτασμών και προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία για γιορτή και ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας, ενώ πρόβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο στον κόσμο».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η εκδήλωση παρήγαγε περισσότερα από 100.000 ρεπορτάζ με το κοινό που την παρακολούθησε παγκοσμίως να ανέρχεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε 125 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

