Τρομερός Γκαϊδατζής, πήρε το χρυσό στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής απέδειξε πως ανήκει στην ελίτ της ευρωπαϊκής κωπηλασίας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με εντυπωσιακή εκκίνηση, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε από νωρίς το προβάδισμα απέναντι στον βασικό του αντίπαλο από τη Γερμανία και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Διατήρησε σταθερό ρυθμό, έλεγξε απόλυτα την κούρσα και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού σε 6:50.92, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Γερμανία με χρόνο 6:54.63, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Ουκρανία με 6:56.80.

Η επιτυχία του Γκαϊδατζή αποτελεί ακόμη μία σπουδαία στιγμή για την ελληνική κωπηλασία και επιβεβαιώνει ότι η χώρα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.